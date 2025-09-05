Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado por Carlo Ancelotti

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:35
O meio campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
O jogador entra na vaga do atacante Kaio Jorge, desconvocado devido a lesão muscular sofrida na partida contra o Chile.
Andreas Pereira chegou ao Palmeiras na última terça-feira. O jogador estava no Fulham, da Inglaterra, onde participou de roda a pré-temporada e, por isso, já teve o primeiro contato com os companheiros do novo clube e realizou atividades.
