Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado por Carlo Ancelotti

Jogador substitui Kaio Jorge, cortado por lesão

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:35

Andreas Pereira vai para a Bolívia com a Seleção Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O meio campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador entra na vaga do atacante Kaio Jorge, desconvocado devido a lesão muscular sofrida na partida contra o Chile.

Andreas Pereira chegou ao Palmeiras na última terça-feira. O jogador estava no Fulham, da Inglaterra, onde participou de roda a pré-temporada e, por isso, já teve o primeiro contato com os companheiros do novo clube e realizou atividades.

