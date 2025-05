Treinador da seleção

Ancelotti tem segurança reforçada no Rio para evitar assaltos

A presença de Carlo Ancelotti no Brasil, como novo técnico da seleção brasileira, aumentou a demanda do time de segurança contratado

A presença de Carlo Ancelotti no Brasil, como novo técnico da seleção brasileira, aumentou a demanda do time de segurança contratado pela CBF.>

Ancelotti tem segurança designada para si e sua equipe. O grupo fica no hotel em que ele está hospedado e também acompanha no trajeto até a CBF ou a qualquer outro lugar em que o italiano queira ir.>

