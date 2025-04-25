Dois reforços do Porto Vitória devem estrear na Série D contra o Pouso Alegre

Rodrigo Chagas, técnico do Porto Vitória Crédito: Foto: Porto Vitória EC

O Porto Vitória já está em Minas Gerais, onde enfrenta o Pouso Alegre, neste sábado, pela segunda rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Para a partida, o técnico Rodrigo Chagas terá à disposição mais opções ofensivas, que devem ser promovidas ao time titular.

Apesar de ainda não poder contar com o meia-atacante Matheus Firmino, que sofreu uma fratura na mão, o treinador poderá promover as estreias do meio de campo João Paulo e do atacante Willians Santana, na Série D. No meio de semana, na goleada de 6 a 0 sobre o Sport-ES, pela Copa Espírito Santo, a dupla entrou no campo e Willians inclusive marcou um gol.

Rodrigo Chagas adianta que ambos podem começar como titulares contra o Pouso Alegre.

- A gente vai com a ideia de colocar alguns atletas para jogar, como João Paulo e Willians (Santana), que possivelmente devem iniciar a partida. Isso favorece para a gente começar a ter uma qualidade ofensiva - declarou o treinador, em entrevista ao ge.globo.

Treino do Porto Vitória Crédito: Foto: Porto Vitória EC

Para o jogo deste sábado, o Rodrigo Chagas adota um tom de cautela. O treinador elogia o Pouso Alegre e afirma que o Porto Vitória vai “jogar em cima da estratégia do adversário”.

- Nós vamos trabalhar muito em cima da estratégia do adversário. A gente sabe que a equipe mineira tem um comportamento defensivo muito bom, trabalho de jogo apoiado e muito bem organizado também. Esperamos ter êxito para que o resultado possa vir da forma que nós desejamos.

Próximo jogo do Porto Vitória na Série D

A Série D do Brasileirão prossegue no sábado com os jogos da segunda rodada do Grupo 6. Às 16h (de Brasília), o Porto Vitória vai até o Sul de Minas Gerais para enfrentar o Pouso Alegre, no estádio Manduzão. O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real.

Com os resultados da primeira rodada do Grupo 6, Maricá e Pouso Alegre somam três pontos, cada, mas o Tsunami aparece na liderança por ter um saldo de gols superior (2 contra 1). Boavista, Portuguesa, Porto Vitória e Nova Iguaçu têm um ponto. Derrotados na rodada, Água Santa e Rio Branco-ES estão zerados.