Confira as fotos da vitória do Santos sobre a Desportiva no Kleber Andrade

Com Neymar ditando o ritmo no primeiro tempo, o Peixe venceu a Locomotiva Grená sem dificuldades

Publicado em 10 de julho de 2025 às 23:34

Em noite de Neymar, Santos vence a Desportiva no Kleber Andrade 1 de 14

Em noite de frio e chuva nesta quinta-feira (10), o Santos venceu a Desportiva por 3 a 1 no Kleber Andrade, em Cariacica, em jogo válido pela Vitória Cup. Confira acima a galeria de fotos pelas lentes de Vitor Jubini.>

