Coronavírus, dengue e febre amarela: lições epidemiológicas em fotos

Túmulos recém-ocupados no cemitério de Maruípe, em Vitória: a contenção da Covid-19, assim como a da dengue e da febre amarela, depende de fatores individuais e governamentais

Volta e meia somos atingidos por surtos ou epidemias que se propagam por uma série de descuidos pessoais ou desequilíbrios ambientais. Longe de querer comparar outras moléstias com o poder devastador do coronavírus, mas em nossa história recente alguns fenômenos epidemiológicos chamam atenção.