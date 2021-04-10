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Pandemia

Brasil tem 3.647 mortes por Covid-19 em 24h; abril já registra 27 mil óbitos

A média móvel diária de mortes, que leva em consideração dados dos últimos sete dias, chegou a 2.938

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 21:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 abr 2021 às 21:11
coronavírus
Números da Covid-19 não param de crescer no Brasil Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
O Brasil registrou 3.647 novos óbitos pela covid-19 nesta sexta-feira, 9, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A média móvel diária de mortes, que leva em consideração dados dos últimos sete dias, chegou a 2.938, voltando a se aproximar de 3 mil como ocorreu no fim da semana passada. O total de vítimas da pandemia é de 348.934.
O início de abril tem mantido o alto patamar de casos e mortes pelo novo coronavírus. Nos nove primeiros dias do mês, 27.048 mortes foram registradas, número que chega a ser superior a meses inteiros como setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. A maior marca entre esses quatro meses foi em setembro, com 22,3 mil vítimas. A tendência indica que em poucos dias abril deve passar a ser o segundo mês mais letal da pandemia e poderá superar a marca recorde de março.

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MORTES POR COVID-19 POR MÊS NO BRASIL

  • Março (2020) - 202 
  • Abril - 5.804 
  • Maio - 23.335 
  • Junho - 30.315 
  • Julho - 32.912 
  • Agosto - 28.947 
  • Setembro - 22.371 
  • Outubro - 16.016 
  • Novembro - 13.263 
  • Dezembro - 21.811 
  • Janeiro (2021) - 29.558 
  • Fevereiro - 30.484 
  • Março - 66.868 (recorde) 
  • Abril (até o dia 9) - 27.048
O Estado de São Paulo registrou 7 mil mortes até aqui em abril, mil delas nas últimas 24 horas. Pelo menos 591 serviços municipais de saúde de cidades paulistas estão com os estoques de bloqueadores neuromusculares zerados e os sedativos estão em falta em 342 serviços. Os dois medicamentos são essenciais para a intubação de pacientes. O governador João Doria (PSDB) decidiu abrandar as medidas de restrição a partir da próxima segunda-feira.
Os dados diários nacionais são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados 89.090 novos casos da doença, totalizando 13.375.414 diagnósticos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 11.791.885 pessoas recuperadas e 1.232.571 em acompanhamento médico.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deve instalar na próxima semana uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a gestão do governo federal sobre as medidas de combate à covid-19. A medida foi decidida após ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

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