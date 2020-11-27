Seleção com sorteio no Ifes divide opinião de leitores

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

SORTEIO E ANÁLISE DE HISTÓRICO PARA SELEÇÃO DO IFES

Seleção para cursos técnicos do Ifes terá sorteio e análise de histórico (Cotidiano, 26/11). Acho que é uma ótima solução para esse período. No caso da análise de histórico, acho até mais justo para quem realmente é bom aluno. Ninguém falou que não haverá cotas. (Livia Barraque) . Acho que é uma ótima solução para esse período. No caso da análise de histórico, acho até mais justo para quem realmente é bom aluno. Ninguém falou que não haverá cotas.

A pessoa estudou o ano todo, pagando cursinho, e tem que ler que vai ter que ter sorte! Difícil esse Brasil. (Danyella Bueno)

Absurdo total! Injusto! Que pais é esse? Adolescentes fazendo jornada de estudos... pais pagando cursinhos, e agora essa decepção, frustração... e vem colocar na conta da Covid-19, pelo amor. (Fabíola Menezes)

Injusto! Nem todos tiveram a mesma base. Muitos buscam reparar o déficit com curso preparatório durante o último ano, chance essa que possuem para SE equiparar aos que sempre tiveram oportunidades de bons estudos. Estão sendo demasiadamente injustos e aplicando a tal da meritocracia. (Tatiana Yuri Costa)

O bom aluno alcançará resultado! Agora sim será valorizado o aluno que valoriza as aulas na escola. (Vanessa Bussolar)

É uma vergonha mesmo... Primeiro avaliar alguém por histórico, nota, isso não determina capacidade e nem merecimento de ninguém, segundo que sorteio? Gente, pelo amor de Deus! Melhor que não tivesse! Vergonha... (Jordana Marchiori C. Gomes)

Absurdo! Engraçado não pode haver uma prova por causa da pandemia, sendo que pode haver maior distribuição de salas e distanciamento, e Black Friday babando pela cidade. Repúdio total isso. (Josiani de Paulo)

GATO ESPETADO COM VERGALHÕES

Caso de gato espetado com vergalhões mobiliza moradores de Linhares (Cotidiano, 24/11). Esse tipo de crime não pode mais ser aceitável! Tem que ter cadeia! (Lorico Junior) . Esse tipo de crime não pode mais ser aceitável! Tem que ter cadeia!

Misericórdia! Quem fez isso não pode ser chamado de ser humano. (Regiane Cancilheri)

Crueldade. Cada dia fico mais chocada com a humanidade. (Lorena Nascimento)

O ser humano ainda vai pagar muito caro por essas atrocidades, fim dos tempos mesmo. (Bruno Correa)

Não tem condição essa situação de crueldade. Eu vi os vídeos por partes porque não consegui assistir tudo. É de cortar o coração . Maldade humana está passando há tempos dos limites. (Maxwelli Jessika)

Isso é imperdoável. Um animalzinho inocente e indefeso. Quanta maldade, sem amor, sem coração. Polícias, vamos agir. Justiça. Pelo amor de Deus. (Jussara Cristina)

UNIVERSITÁRIO CAPIXABA CRIA PRÓTESE PARA POTRA

Universitário cria prótese e evita que potra seja sacrificada no ES (Cotidiano, 25/11). Se investissem em ciência como investem em futebol, esse país seria uma potência. (Lucio Lima) . Se investissem em ciência como investem em futebol, esse país seria uma potência.

Como é bom ler e ver uma notícia dessa em meio ao caos. (Regiane Vieira)

Parabéns a todos que colaboraram com esse gesto lindo! Por um mundo com mais pessoas assim. (Marcia Prucoli)