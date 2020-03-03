Salário de R$ 24 mil de defensores públicos levanta debate entre leitores

Texto cria quatro níveis na carreira de defensor, com salário inicial de R$ 12 mil Crédito: Freepik

O texto cria quatro níveis na carreira com vencimentos iniciando em R$ 12 mil. Atualmente, o defensor começa ganhando R$ 10.395. A sanção foi publicada na edição desta terça-feira (9) no Diário Oficial.

No projeto, o defensor público-geral do Estado, Gilmar Alves Batista, argumenta que, nos últimos seis anos, a carreira de defensor público foi a única que não recebeu qualquer tipo de revisão remuneratória no Estado. Segundo ele, isso levou a carreira a ter o pior salário em nível nacional.

O reajuste escalonado para a categoria levantou debate entre os leitores de A Gazeta. Enquanto alguns consideram o aumento justo, dada à importância do trabalho dos defensores, outros argumentam que vencimentos de R$ 24 mil estão fora da realidade do Estado e do país. Confira alguns comentários:

A pessoa estuda, se dedica para se tornar um bom profissional, a fim de defender os interesses das classes mais necessitadas, se põe à disposição para atender em fóruns, presídios etc... é para ter um salário bom mesmo. Notícias assim deveriam ser um incentivo para estudar. (Rafaella Ribeiro)

Para políticos é muito fácil fazer promessas com o dinheiro dos outros. (Bruno Jones)

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E nada de aumento e concurso para professores. (Raphael Silva)

E os professores e policiais? (Bernadete Becacici)

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Acho que já estava de bom tamanho o valor. Tem que abrir mais vagas… (Franco Covre)

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Só olhar quanto ganha um promotor e um juiz, prova de mesma dificuldade. Mais do que justo o reajuste. (Yago Ladaim)

O Brasil só não tem dinheiro para os pobres. Eles falam que o país está quebrado, mas para eles têm dinheiro com sobra. (Girlandio Alves)

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Acho um absurdo o governador dar esse aumento a defensores e nenhum centavo de aumento a quem forma esses defensores, os professores. Esses merecem aumento, dependemos deles para ter profissionais qualificados. (Eliana Altoe)

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Vi que eles estão há seis anos sem renegociação, o trabalho tem aumentado e tudo! Então realmente é algo que deve ser feito... e vai aumentar pouco menos de 10% ao longo desses anos... Espírito Santo está melhorando... não tem como fazer tudo da noite para o dia, apesar de ele estar fazendo milagres. (Bernardo Lima)

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Se dividir o salário por dois, ainda está de bom tamanho. Daria para contratar dois defensores, pois só quem precisa sabe que leva meses para ser designado um defensor. (Paulo Giovani)

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E prevalece a lei de que ganha mais precisa de um aumento maior. (Rogério Vieira Correia)

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Quantos comentários que destoam da realidade. Acredito que a maioria aqui não conhece o trabalho de um defensor público, nem a realidade em que trabalham. Nossos defensores capixabas possuem um dos menores subsídios do Brasil, a categoria possui uma evasão enorme em seu quadro de pessoal, acarretando sobrecarga de trabalho. São eles que garantem o acesso ao Direito e são vozes de cidadãos pobres quando precisam de remédio, de vaga em hospital e muitas vezes têm que brigar contra poderosos e contra o Estado. Todas as lutas são válidas. Dos policiais, dos professores... mas uma não anula a outra. Antes de criticar, procurem se inteirar do trabalho e da luta de cada um. Parabéns, governador Casagrande, por trazer um pouco de valorização para quem defende e luta pelos mais humildes e mais pobres do nosso Estado! (Diego Mayer)

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Trabalho importantíssimo, sem dúvidas! Mas aumetar o salário agora, um baita aumento, enquanto outros funcionários do Estado tiveram apenas 3% de aumento é uma afronta, me desculpe! (Renata Torresani)

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Renata Torresani, o aumento é escalonado e começa em novembro próximo e vai até novembro de 2022!! (Rita de Cassia Azevedo Moraes)

Você não acha que R$ 10 mil já é demais para o funcionalismo, diante da realidade do país? (Dalcy Hespanhol)

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Para conseguir ser defensor tem que estudar muito, livros caros... perdem muita noite de sono para chegar à tão sonhada função. (Rozaria Baeta)

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Está certo que o cara estudou para isso, mas se R$ 10 mil é pouco, imagina para um pai de família que ganha R$ 1,1 mil e tem que pagar imposto pra pagar o salário dos defensores de 12 mil. É rir para não chorar. (Luciano Moura)

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Quem paga esse aumento e o salário exorbitante é justamente o pobre que, com o que ganha, mal consegue para sobreviver... Fora a realidade do país e do Estado. Depois dizem que está em crise... Mas é claro... ficam dando ao funcionalismo público salários irreais. (Mathews Oliveiira)

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