Visita obrigatória de Casagrande à Assembleia ainda sem data definida

Governador Renato Casagrande adiou ida ao Legislativo estadual e ainda não marcou nova data Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) ainda não definiu quando irá fazer seu comparecimento anual à Assembleia Legislativa . A visita é obrigatória e está prevista na Constituição Estadual. Uma lei de 2004 regulamenta que ela precisa acontecer em até 30 dias após o início das atividades dos deputados na Casa, com a abertura da sessão legislativa, que começou em 2 de fevereiro. O prazo vence nesta terça-feira (3).

Oficialmente, Casagrande alega que o adiamento do comparecimento obrigatório se deve a viagens previamente agendadas a Brasília. Nesta terça-feira (3), ele irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar da distribuição de royalties do petróleo, o que pode impactar os cofres estaduais.

Em ofício enviado ao presidente do Legislativo estadual, Erick Musso (Republicanos), Casagrande disse irá à sede do Poder "em data a ser acordada" com Erick.

O não comparecimento à Assembleia, apesar de obrigatório, não importa em nenhuma pena para o governador . Esta, inclusive, não seria a primeira vez que um chefe de Executivo deixa de comparecer dentro do prazo legal. Em 2017, ano da greve da PM, o governador em exercício, César Colnago (PSDB), compareceu ao Legislativo em maio.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ ABRIL

Além do comparecimento obrigatório, o governador também deverá enviar, até o dia 30 de abril, a prestação de contas anual do governo. O documento deverá ser apresentado aos deputados por escrito, segundo o Regimento Interno da Assembleia.