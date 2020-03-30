Leitores debatem auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais

Mulheres que são chefes de família receberão em dobro, R$ 1.200 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mulheres que são chefes de família receberão em dobro, R$ 1.200. Também será paga uma antecipação de R$ 600 a pessoas com deficiência que ainda aguardam na fila de espera do INSS para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O valor é o dobro do que havia sido avalizado pela equipe econômica em meio às negociações com os deputados nos últimos dias (R$ 300). Inicialmente, o governo havia proposto um benefício de R$ 200 mensais. O relator do projeto, deputado Marcelo Aro (PP-MG), decidiu subir o valor a R$ 500, mas na quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro deu aval para subir para R$ 600.

A criação do auxílio emergencial foi bastante debatida pelos leitores de A Gazeta, que demonstraram ter dúvidas sobre quem tem direito e como os valores serão pagos. O Planalto ainda discute a distribuição. Confira alguns comentários:

Em tempos de crise é de grande valia, mas como isso será cobrado depois? Sim, porque isso não é de graça, mas não é mesmo. Com certeza vai ajudar muitas famílias assim como a minha, que está dentro dos critérios exigidos. (Genildo Barbosa)

Acredito que vai demorar para sair esse dinheiro, mas já será uma ajuda. (Fernanda Maria)

Se dividir em duas partes dá para ajudar muito mais autônomos. O valor não é nada, mas pelo menos ajuda a manter uma conta de luz ou água em dia enquanto a crise não acaba. Vale lembrar que a quantidade de trabalhadores informais é bem maior do que parece. (Vanessa Silva)

Até q deu uma melhorada no valor, porque 200 reais eram piada. Agora, como autônoma, quero saber como farei para pegar esse dinheiro. (Carina Dias)

Quem consegue sobreviver com 600 reais, meu pai amado? Povo brasileiro gosta de migalhas mesmo. (Leonardo Villar)

Quando vai sair, pois eu já não tenho bicos de trabalho e preciso de dinheiro para pagar as contas. (Ricardo Nunes)

Pois é..... A gente faz uns bicos pra conseguir pagar o máximo de contas que puder. E com o coronavírus nem bicos mais eu tenho. (Leonardo Field)

Aprovou de raiva, né? Bolsonaro queria dar era 200 contos só para sobrar mais dinheiro para Itaú etc. (Marcelo RB)

Não tem que dar dinheiro a ninguém, temos sim que voltar à rotina normal. Esse tipo de ajuda sai caro depois. (Edison Laass)

Quando será isso? Sou manicure, estou em casa desde do dia 20 de março, sem entrar nem um real. Tenho um filho de 11 anos, não recebo Bolsa Família… Tá difícil. (Dirlene Vieira)

Voltem a trabalhar. Façam o capital girar. Assim não teriam preocupação. Venham aqui no morro, tá cheio de gente curtindo férias na pracinha. (Well Sa)

Só vejo Bolsonaro anunciar, mas liberar que é bom nada. (Andressa Santos)

O problema é como esse dinheiro vai chegar em nossas mãos. (Leninha Santos)

Imagino só a burocracia que vai ser pro trabalhador receber. (Maria Luzia Vieira)

Rapaziada acha que o governo é pai. Vão trabalhar, planejar sua vida economicamente! (Gabriel Machado)

Gabriel Machado, Governo não é pai, mas a função do governo é proteger o povo nesses momentos, caso contrário n existe motivos para o governo existir. (Herick Augustho)

Vão trabalhar? Como vamos trabalhar se o governador decretou fechamento das nossas empresas?. Como gostaria de estar trabalhando. (Fabiana Calente de Souza)

Eu duvido que o nosso governador repasse esse dinheiro! (Gislene Franco)

Minha amiga, esse dinheiro não chegará a nenhum político, será depositado direto em contas bancárias. Veja o passo a passo para ajudar quem você conhece e se enquadra no auxílio. (Hanna Leal)

Ao contrário do vírus, o estado de miséria tem potencial para matar pessoas de todas as idades. E em maior quantidade. Não é preciso ser um gênio para constatar que esse é certamente um mal maior e que a única forma de resolvê-lo é retornar, o mais breve possível, à normalidade econômica. À medida que o pânico inicial vai passando, isso se tornará mais evidente para todos. (Ezequiel Andrade)

Os médicos e cientistas falam que a quarentena só pode ser desfeita depois que a epidemia local chegar no pico e desacelerar continuamente. O Brasil quer desfazer a quarentena em pleno crescimento da epidemia. (Eduardo Carlos)

Quem está duvidando desse vírus procure saber de alguém que trabalha em algum hospital que atende os casos em São Paulo. Pergunta sobre o que vão fazer sobre os respiradores. (Vanessa T. Xavier)

Se Bolsonaro não dá dinheiro, o povo reclama.Se ele dá dinheiro, o povo reclama. Se ele fala para ficar em casa, reclama. Se fala para trabalhar, reclama. Vai entender. (Barbara Jéssica)