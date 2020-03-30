Medidas adotadas por governos para evitar crise estão no rumo certo

Ministro da Economia Paulo Guedes Crédito: Marcos Corrêa/PR

Além das questões de saúde pública, a Covid-19 impõe um desafio para governos no mundo: como garantir a renda dos trabalhadores sem colocar em risco a vida das empresas?

Nas relações de trabalho, a primeira ação do governo federal foi a edição da polêmica MP 927. Embora previsse medidas como a antecipação de férias e o diferimento do FGTS, a MP ia na contramão do esperado: preservava empregos, mas não os salários. Não à toa, o artigo referente à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de salários foi revogado

Além da folha de salários, as empresas têm outras despesas que podem pôr em xeque sua sobrevivência, considerando a receita baixa, ou até inexistente, devido à paralisação de atividades. A esse respeito, os governos federais, estaduais e municipais vêm tomando medidas, sobretudo tributárias.

Entre as ações federais, destaca-se o diferimento dos tributos federais do Simples por seis meses (Resolução CGSN 152/2020). Também vale referenciar, por exemplo, a autorização da suspensão, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da instauração de novos procedimentos de cobranças e da rescisão de parcelamentos por inadimplência, bem como a transação extraordinária (Portaria ME 103/2020).

Todas essas medidas mostram-se acertadas, já que reduzem o desembolso imediato das empresas. Contudo, a fim de aliviar as empresas, pode-se pensar em outras providências, que vão desde a flexibilização de obrigações tributárias acessórias até a concessão de perdões tributários.

É certo que as medidas adotadas não serão suficientes para responder ao desafio identificado - até porque inúmeros trabalhadores e empresas ainda não foram por elas contemplados. Outras providências ainda serão necessárias para passar pela crise e iniciar a retomada no futuro. No entanto, ao menos agora o país parece dar passos na melhor direção, ainda que isso impacte de forma negativa o resultado fiscal, lembrando que, diante de uma calamidade pública, fica dispensado o atingimento de resultados fiscais (art. 65, LRF).