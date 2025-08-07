Leitores criticam aprovação de tíquete e silêncio de vereadores de Vitória

Câmara de Vereadores de Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Após os vereadores da Câmara de Vitória aprovarem em regime de urgência urgentíssima na segunda-feira (4) um projeto de resolução que, além de reajustar de R$ 1.197,60 para R$ 1.250,00 o valor do auxílio-alimentação pago aos servidores da Casa de Leis, estendeu o acesso do benefício a eles próprios, a maioria dos parlamentares se recusou a prestar contas sobre a decisão à TV Gazeta.

No período em que a reportagem esteve na Câmara, foi pedido tanto a assessores quanto aos próprios vereadores que gravassem entrevista repercutindo a criação do auxílio-alimentação, porém sem sucesso. Somente a vereadora Ana Paula Rocha (Psol) aceitou conceder entrevista. Ela e o vereador Professor Jocelino (PT) foram os únicos a votarem contra o projeto que criou o benefício.

No perfil de A Gazeta no Instagram, as postagens sobre a aprovação do tíquete para os 21 vereadores da Câmara de Vitória geraram muita indignação entre os leitores. Leia abaixo uma seleção de comentários:

"Sempre assim. São eleitos pelo povo, mas tem medo de prestar contas ao POVO. Quando é que a população vai começar a votar em quem realmente se preocupa com o POBRE?" (Theo Braga)

"A culpa não é dos vereadores, pergunte aos cidadãos quais foram os vereadores em que eles votaram. Todo mundo é contra aumento de gasto público, ainda mais dessa natureza, por que eles conseguem aumentar? Ninguém sabe em quem votou, ninguém acompanha o politico ao qual prestou o voto." (Thierry Ferreira)

Veja também Vereadores de Vitória se presenteiam com tíquete, enquanto população empobrece

"Passeata na Terceira Ponte contra isso não vejo, né? Gente com bandeira contra esses absurdos não vejo." (Andrey Silva)

"Sempre a favor da família… Família DELES, apenas!" (Douglas)

"São contra privilégios — dos outros. Os deles, claro, são merecimento. ???" (Nilu Juliatti)

"Ué?! Por que se recusam. É só dar uma satisfação à sociedade, apenas isso. Não teem pressão para tomar decisão de p*&% nenhuma, e agora que são procurados para apenas dar uma satisfaçãozinha, ao menos, se sentem pressionados. O que me revolta mais é quando tentam se posicionar sempre se comparam com um servidor público qualquer que seja, e principalmente gostam de se comparar com professores(estes nem precisariam dar satisfação, mas dão, se expõem colocam carros de som em frente a prefeitura, implorando por um aumento mínimo que seja, estes realmente precisam e não teem p&*&& nenhuma de regalia). Com todo respeito, político nenhum deve se comparar a professores. Vocês nunca alcançarão o mínimo de contribuição dos professores para uma sociedade." (Helder Souza)

"O AUMENTO PARA R$ 17.000,00 do próprio salario VOTADO ÀS PRESSAS todo mundo ja esqueceu" (Miltom Valdetaro Neto)

"Era essa a RENOVAÇÃO que muitos candidatos a vereador falavam durante a campanha? AH SIM, ERA A RENOVAÇÃO DO TICKET" (Lucas Wingler)

"Eles sempre nos surpreendem com o pior" (Dadia Santos)

"Falta de vergonha na cara" (Nayara Rocha)

"Ué. Não possuem argumentos, fato." (Fábio Barros Piu)

"A mamata nunca pode ter fim, né? Esse povo ganha salário só pra ficar fazendo Reels e TikTok" (Dandara)

"Mal atendem o munícipe que dirá falar de algo que beneficia a eles mesmos." (Inclusão Salva Vidas.es)

"A conduta da Câmara de Vitória reflete o afastamento completo entre os interesses da população e os daqueles que deveriam representá-la. Aprovar um valor tão elevado em benefício próprio, em meio a tantas dificuldades enfrentadas pelos cidadãos, é um desrespeito institucional e moral. Isso precisa ser amplamente questionado pela sociedade." (Kauan Amâncio)



A Gazeta integra o Saiba mais