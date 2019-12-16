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Após rumores

Verstappen descarta fazer dupla com Leclerc na Ferrari

Teses sobre uma possível vaga na Ferrari tomaram conta do noticiário da Fórmula 1 nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 11:50

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 11:50

Max Verstappen Crédito: Reprodução/Instagram
Com o contrato de Vettel acabando e rumores de que o alemão pode guiar a McLaren a partir de 2021, teses sobre uma possível vaga na Ferrari tomaram conta do noticiário da Fórmula 1 nos últimos dias.
Mas, no que depender do belga Max Verstappen, que é considerado uma das promessas da modalidade e defende a Red Bull, não será ele a ocupar este posto.

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O jovem de 22 anos, que já travou vários embates com Charles Leclerc -atual piloto da escuderia italiana- nas categorias inferiores, descartou uma mudança de equipe.
"Eu tenho um bom relacionamento com Leclerc, ele é um adversário difícil. Mas ele não tem influência sobre o fato de eu ir ou não para a Ferrari. Acho que isso nunca vai acontecer", disse ele, que justificou seu ponto de vista.
"Nunca vão juntar dois 'números 1' no mesmo lugar. Além disso, Leclerc não é estúpido, é?", completou Verstappen ao Ziggo Sports, veículo holandês.

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