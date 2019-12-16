Verstappen descarta fazer dupla com Leclerc na Ferrari

Max Verstappen Crédito: Reprodução/Instagram

Com o contrato de Vettel acabando e rumores de que o alemão pode guiar a McLaren a partir de 2021, teses sobre uma possível vaga na Ferrari tomaram conta do noticiário da Fórmula 1 nos últimos dias.

Mas, no que depender do belga Max Verstappen, que é considerado uma das promessas da modalidade e defende a Red Bull, não será ele a ocupar este posto.

O jovem de 22 anos, que já travou vários embates com Charles Leclerc -atual piloto da escuderia italiana- nas categorias inferiores, descartou uma mudança de equipe.

"Eu tenho um bom relacionamento com Leclerc, ele é um adversário difícil. Mas ele não tem influência sobre o fato de eu ir ou não para a Ferrari. Acho que isso nunca vai acontecer", disse ele, que justificou seu ponto de vista.