Seleção feminina de handebol vence primeiro Brasil e Cuba do Pan

Favoritas ao ouro, brasileiras seguem invictas na competição desde 1995

Publicado em 25 de julho de 2019 às 11:51 - Atualizado há 6 anos

Seleção feminina de handebol Crédito: Divulgação

Pentacampeã do torneio de handebol dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira feminina estreou com vitória em Lima nesta quarta-feira (24), contra Cuba, por 29 a 20.

A partida começou equilibrada, mas aos poucos o Brasil, favorito ao hexacampeonato, se impôs e fechou o primeiro tempo com vantagem de 13 a 9. Na segunda etapa, intensificou o ritmo para ampliar a vantagem. A estreante em Pan-Americanos, Bruna de Paula, 22, foi o destaque da partida, com seis gols.

Esse foi o primeiro duelo direto entre os dois países, grandes rivais em Jogos Pan-Americanos e que devem disputar a segunda posição do quadro de medalhas junto com o Canadá.

Uma das atletas mais experientes do grupo, a armadora Duda Amorim afirmou que o time soube superar um início de nervosismo. "Tomar 20 gols é um número aceitável, mas acho que a gente poderia ter marcado mais", disse.

A arena destinada ao handebol na Villa Deportiva Nacional, principal polo dos eventos esportivos na capital peruana, é acanhada e tem capacidade para menos de mil torcedores.

Nesta quarta, porém, foi o principal palco do primeiro dia de competições do Pan e atraiu dirigentes esportivos dos dois países. A cerimônia de abertura dos Jogos será na sexta (26).

O público nas arquibancadas se dividia basicamente em três pequenos grupos: membros da delegação cubana, parentes e torcedores brasileiros e espectadores peruanos.

A principal rival das brasileiras no torneio deverá ser a Argentina, adversária nas duas últimas finais de Pan (2015 e 2011). Já a seleção cubana não fica entre as quatro primeiras colocadas desde 2007, quando perdeu justamente para o Brasil na final.

As campeãs mundiais de 2013 buscam recuperação em nível internacional após caírem nas quartas de final da Olimpíada do Rio e não passarem de fase na última edição do Mundial, em 2017. Em dezembro haverá uma nova edição do torneio, e a seleção espera usar o Pan como início da preparação para ele.

Nesta quinta (25), o time volta a jogar no mesmo horário, contra o Canadá. O segundo dia de competições terá também disputas de vôlei de praia, squash, boliche, pentatlo moderno e softbol.

