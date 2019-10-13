Amistoso

Seleção brasileira empata com Nigéria e chega a quatro jogos sem vencer

Assim como no amistoso jogado contra Senegal, o público no Estádio Nacional não se empolgou e vários setores da arquibancada ficaram vazios

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 12:39 - Atualizado há 6 anos

Data: 13/10/2019 - Brasil x Nigéria, no segundo jogo preparatório da Seleção Brasileira em Singapura! Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

FOLHAPRESS - A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com a seleção da Nigéria no amistoso realizado em Singapura, neste domingo (13). O jogo encerrou a série de dois confrontos no Estádio Nacional, na região central de Singapura. Na quinta-feira (10), a seleção brasileira empatou com a de Senegal também em 1 a 1.

Esse é o quarto jogo seguido após a Copa América sem vitória da equipe sob comando do técnico Tite. Em setembro, a seleção havia empatado com a Colômbia e perdido para o Peru.

Ofensivo nos primeiros 15 minutos de partida, o time brasileiro deixou os nigerianos dominarem aos poucos o restante do primeiro tempo de jogo, até que, aos 34 minutos, o volante Aribo arrematou o primeiro gol da partida com uma bola recebida por Simon, furando a defesa do time do Brasil.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Neymar sentiu a coxa esquerda e teve de ser substituído por Philippe Coutinho.

Embora os últimos minutos da primeira etapa da partida tenham sido de boas chances para a seleção brasileira, o bloqueio nigeriano respondeu à altura, com interrupções precisas das tentativas de ataque.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Após receber um cruzamento de Dani Alves, Marquinhos mandou a bola para a trave. Casemiro dominou no rebote e finalizou o gol.

A entrada de Gabigol no lugar de Firmino, aos 16 minutos da segunda etapa, teve pouco efeito contra o bloqueio nigeriano, com destaque para as defesas do goleiro Uzoho. O nigeriano teve de ser substituído, aos 19 minutos do segundo tempo, após se machucar na defesa de um lance aéreo. Uzoho deixou o campo sob aplausos da torcida.

Assim como no amistoso jogado contra Senegal, na quinta-feira (10), o público presente no Estádio Nacional não se empolgou e vários setores da arquibancada ficaram vazios.

BRASIL

Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Arthur (Fabinho), Neymar (Philippe Coutinho); Gabriel Jesus (Paquetá), Roberto Firmino (Gabigol) e Everton (Richarlison). T.: Tite.

NIGÉRIA

Uzoho (Okoye); Awaziem, Ajayi, Troost-Ekong e Collins; Ndidi, Aribo e Iwobi (Azeez); Chukwueze, Simon (Dennis) e Osimhen (Onuachu). T.: Gernot Rohr.

Local: Estádio Nacional, em Kallang (Cingapura)

Árbitro: Jansen Foo

Assistentes: Abdul Hannan e Ong Chai Lee

Público: 20.385

Cartões amarelos: Thiago Silva (Brasil)

Gols: Aribo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Casemiro, aos 2 minutos do segundo tempo

