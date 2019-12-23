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Nova liderança

Santos confirma contratação do técnico português Jesualdo Ferreira

O novo treinador chega à Vila Belmiro para a temporada de 2020 e assume o cargo deixado pelo seu antecessor argentino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 13:11

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 13:11

O time de Santos começa 2020 sob nova liderança, com a contratação do técnico português Jesualdo Ferreira  Crédito: Fabio Barros/Agencia F8/Lancepress!
A diretoria do Santos confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Jesualdo Ferreira. O experiente treinador português, de 73 anos, assinou contrato até o fim de 2020 para substituir Jorge Sampaoli à frente da equipe. "Seja bem-vindo, professor!", anunciou o clube paulista nas redes sociais.
Jesualdo, em sua primeira passagem por um clube da América do Sul, será apresentado oficialmente no dia 6 de janeiro. De acordo com o Santos, a comissão técnica do novo treinador será definida nos próximos dias. Ele será o 16º estrangeiro a comandar o time santista.
Em seu currículo estão grandes times do futebol de Portugal como o Porto, o Sporting e o Benfica. No domingo, Eddie Ferrer, filho de Ferreira, contou em suas redes sociais que o treinador estava em conversas com o Santos e que assumiria o time para a próxima temporada. No entanto, a oficialização do acerto só foi feita na manhã desta segunda.

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O novo treinador chega à Vila Belmiro para a temporada de 2020 e assume o cargo deixado pelo seu antecessor argentino, que após deixar a equipe chegou a ser cogitado no Palmeiras e no Atlético-MG. Em suas redes sociais, o Santos fez brincadeiras ao postar diversas mensagens indiretas, sendo que em uma dela uma chaminé exala fumaça branca, em referência à escolha do próximo Papa, deixando a entender que o martelo foi batido com relação a Jesualdo Ferreira.
Aos 73 anos, Jesualdo Ferreira atua como treinador desde 1981, quando dirigiu o Rio Maior, pequeno clube português já extinto. Em sua carreira, o profissional teve passagens pelos três times grandes de seu país (Benfica, Sporting Lisboa e Porto) e trabalhou também em clubes da Espanha, da Grécia e do Egito, além de ter dirigido a seleção portuguesa sub-21 na década de 90.
O ponto mais alto de sua trajetória foi o tricampeonato português, conquistado no comando do Porto - 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Seu último trabalho foi no Al-Sadd, do Catar, clube que ele deixou no primeiro semestre deste ano. Em entrevista ao jornal português A Bola, chegou a dizer que estava pensando em encerrar a carreira, mas a chance de trabalhar no Santos o fez mudar de ideia.
Desde a saída de Sampaoli, o Santos buscava um treinador estrangeiro para substituí-lo. A ideia inicial era contratar um outro argentino, mas as opções que o clube tinha mostraram-se inviáveis e a diretoria alvinegra, inspirada pelo grande sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, decidiu buscar em Portugal o seu treinador para a próxima temporada.

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