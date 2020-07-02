Roland Garros diz que terá até 60% de público na edição deste ano

Torneios de tênis mundiais foram paralisados em decorrência da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pixabay

Roland Garros receberá até 20 mil espectadores em seu complexo nos primeiros dias do torneio deste ano, reprogramado para ocorrer de 27 de setembro a 11 de outubro em razão da pandemia de Covid-19.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) pela organização do evento francês, um dos quatro mais importantes do calendário profissional do tênis.

Segundo a federação francesa, o local poderá abrigar até 60% dos seus espectadores habituais. Nas rodadas finais, portanto, o limite cairá de 20 mil para 10 mil presentes. Os ingressos serão colocados à venda a partir de 9 de julho.

Nas três principais quadras (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen y Simonne-Mathieu) do complexo, poderão se sentar uma pessoa ao lado da outra em grupos de até quatro pessoas. Cada grupo será separado do outro por um assento vazio. O uso de máscara será obrigatório.

"Se a evolução sanitária for favorável, entradas adicionais serão postas à venda em setembro", afirmou Bernard Giudicelli, presidente da federação francesa.

O circuito profissional tem seu retorno previsto para o meio de agosto. A partir do dia 31 será disputado o US Open, em Nova York, com portões fechados para o público e uma série de cuidados sanitários.

O tênis viveu dias tensos relacionados à pandemia após a realização do Adria Tour, evento beneficente promovido por Novak Djokovic na Sérvia e na Croácia que não teve medidas para prevenir o contágio do coronavírus. A presença de público foi liberada, mesmo sem máscara, e houve vários momentos de aglomeração.