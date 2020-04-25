Quem disser que a Copa de 1994 não foi minha é maluco, diz Romário

Para a geração atual, é bom ter a oportunidade de ver o que não viu. Ver pelo YouTube ou pela internet não é completo. Você vê o jogo todo na televisão, sem pressa porque está todo mundo em casa, e tem uma visão diferente. Até para vocês, jornalistas novos, que não acompanharam como estão acompanhando o futebol hoje, vejo essa possibilidade para chegarem à conclusão de quem era bom realmente. Eu não tenho preocupação nenhuma, aprendi a respeitar a opinião dos outros. Tenho bastante consciência do que eu represento para o futebol brasileiro, para o futebol mundial e o que representei para aquela Copa. Quem disser que a Copa de 1994 não foi minha, não sei nem o que dizer, só pode ser um maluco. No jogo da Itália, eu perdi dois ou três gols, um gol quase impossível de perder na prorrogação. Talvez por aquele jogo a pessoa diga: 'Esse cara não foi o melhor da Copa'. Mas quem acompanhou os outros seis jogos não pode dizer o contrário. Está louco.