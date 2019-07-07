Prejudicado pela arbitragem, Vitória dá adeus ao sonho da Série C

Publicado em 7 de julho de 2019 às 00:07
- Atualizado há 6 anos
Após o fracasso do Serra, todas as esperanças de acesso futebol capixaba foram depositadas no Vitória. As boas apresentações e triunfos heróicos longe do Espírito Santo até fizeram com que o Alvianil ganhasse a torcida dos seus arquirrivais locais. Mas, a caminhada do clube de Bento Ferreira, na Série D do Campeonato Brasileiro 2019, chegou ao fim. Na noite deste sábado, o time do técnico Valdir Bigode fez um bom jogo, mas foi derrotado pelo Ituano, por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O resultado, combinado com o placar de 0 a 0 da partida de ida, decretou a eliminação dos capixabas.
Depois de um primeiro tempo sem gols, o Vitória voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos nove minutos com Jarles Baiano, completando de cabeça um cruzamento de Cássio. Quatro minutos depois, em um cruzamento, o mesmo Cássio trombou com Harrison e atrapalhou o goleiro. Na sobra, o atacante Gui Mendes empatou o jogo.
O Alvianil sentiu o gol, o Ituano cresceu e a virada veio aos 24, em um pênalti mal marcado pelo árbitro Diego Pombo. No lance, o lateral Cássio estava fora da área quando a bola bateu no seu braço direito. Na cobrança, Claudinho fez o segundo gol do time paulista e assegurou a classificação para as quartas de final.
Mesmo eliminado, o Vitória segue com o calendário cheio para o segundo semestre. Primeiro o Alvianil inicia a disputa da Copa Verde, onde enfrenta o Brasiliense, no primeiro mata-mata - dias 24 e 31 de julho. Na sequência, a partir de 11 de agosto, o time de Bento Ferreira encara a Copa Espírito Santo, onde vai defender o título. A estreia no torneio contra Tupy.
ITUANO 2 X 1 VITÓRIA-ES
Campeonato Brasileiro Série D 2019 (Jogo de volta - Oitavas de Final)
Data: 06 de julho (sábado)
Horário: 19h
Local: Novelli Júnior (Itu, SP)
Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Público: 1.991 pagantes.
Renda: R$ 11.630,00
Gols: Jarles Baiano (VIT) aos 09min, Gui Mendes (ITU) aos 13min e Claudinho (ITU) aos 24min do 2º tempo.
Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus, Léo Rigo e Peri; Paulinho Dias, Serrato e Luizinho (Léo Augusto); Gui Mendes (Angelotti), Marquinho e Claudinho. Técnico: Vinícius Bergantin.
Vitória-ES: Harrison; Watson (Gianlucas), Ferrugem, Léo Breno e Emerson; Nick (Vitinho), Thiago, Cássio e Carlos Vitor (Dedé); Rafael Pernão e Jarles Baiano. Técnico: Valdir Bigode.
