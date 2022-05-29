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F1

Pérez vence corrida maluca em Mônaco com atraso, acidente feio e lambança

Com tantos incidentes, a prova foi finalizada ao término do tempo limite de 3 horas, e não pelo número de voltas previamente estabelecido

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2022 às 15:30
Sergio Pérez, da Red Bull, venceu o GP de Mônaco da Fórmula 1 em uma corrida que teve de tudo: chuva forte, atraso de mais de uma hora para a largada, acidente feio e lambança da Ferrari.
Carlos Sainz, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o pódio. Charles Leclerc, da Ferrari, largou na pole, mas se deu mal com uma lambança da escuderia italiana e fechou em quarto. Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em oitavo.
Com tantos incidentes, a prova foi finalizada ao término do tempo limite de 3 horas, e não pelo número de voltas previamente estabelecido.
O resultado da corrida deste domingo (29) ainda amplia a vantagem de Verstappen sobre Leclerc na liderança do Mundial de Pilotos. O holandês soma 125 pontos, contra 116 do monegasco. Pérez vem em terceiro, com 110 pontos.

LARGADA ATRASADA

A largada, originalmente marcada para as 10h (de Brasília), foi primeiramente adiada em mais de 15 minutos devido à chuva.
Na sequência, os pilotos, todos com pneus de chuva forte, foram para a volta de apresentação, mas a chuva apertou, e a organização interrompeu com bandeira vermelha, sem previsão para a largada.
Mônaco
Sergio Pérez venceu o GP de Mônaco Crédito: FIA/Press
Após a bandeira vermelha, a chuva deu uma amenizada, mas logo voltou a apertar. Depois, quando novamente diminuiu, os carros foram a pista e largaram com o safety car por volta de 11h05 (de Brasília).
Ainda com o safety car na pista, Latifi e Stroll bateram e precisaram ir para os boxes, mas retornaram para a corrida.
O safety car saiu no fim da segunda volta. A corrida, então, começou para valer na terceira volta. Leclerc patinou, mas seguiu na frente.

LECLERC SE DÁ MAL COM ESTRATÉGIA DA FERRARI

Com a pista secando, primeiro, os líderes foram para os pneus intermediários, mas optaram pelos duros a partir da volta 22 apenas Sainz foi dos pneus de chuva forte direto para os duros.
Na primeira parada, colocando intermediários, Leclerc perdeu posição para Pérez, mas a situação do monegasco piorou ainda mais quando a Ferrari chamou o pioto para a segunda parada dele, desta vez para colocar pneus duros.
Na entrada nos boxes, Leclerc perdeu tempo ao ter que esperar Sainz, que fazia sua primeira parada, trocar os pneus à sua frente. As duas Red Bulls foram para os boxes na sequência. A perda de tempo fez o monegasco cair para a quarta posição. Pérez voltou em primeiro, com Sainz em segundo, Verstappen em terceiro e Leclerc em quarto.
Na saída dos boxes, o holandês cruzou a linha amarela para impedir a ultrapassagem do monegasco, mas não precisou devolver a posição a Leclerc na corrida.
Após a corrida, Sainz ainda explicou o que fez ele perder a posição para Pérez. "Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Na minha volta na saída [dos boxes], fiquei preso atrás de um carro e me custou a vitória na corrida. Você pode entender minha frustração, é como o esporte às vezes é. Checo [Pérez] não teve sorte em Jeddah. Hoje, fez uma grande corrida."

ACIDENTE

O alemão Mick Schumacher bateu forte, mas saiu ileso. O piloto da Haas perdeu o controle, bateu de frente, rodou, e então bateu forte na barreira de proteção de impacto, o que fez o carro ficar dividido em dois.
O alemão usou o rádio para dizer que estava bem. "Estou bem. Só não entendi o que aconteceu", disse, ainda no carro. A organização paralisou a corrida com bandeira vermelha.

RETOMADA

Na retomada da corrida, na volta 33, Pérez e Verstappen vieram com pneus médios, enquanto as duas Ferraris seguiram com os duros. A partir daí, a prova passou a ter o cronômetro, e não mais o número de voltas.
A estratégia da Red Bull pareceu mais certeira, já que o mexicano conseguiu abrir vantagem na ponta, enquanto o holandês se aproximou de Sainz e manteve Leclerc atrás.

FINAL APERTADO

Os 10 minutos finais ainda trouxeram emoção. Os quatro primeiros ficaram colados, mas nada mudou. Ninguém conseguiu ultrapassar para festa de Pérez e da Red Bull.
Veja a classificação final do GP de Mônaco:
  1. Sergio Pérez (Red Bull)
  2. Carlos Sainz (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Fernando Alonso (Alpine)
  8. Lewis Hamilton (Mercedes)
  9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
  10. Sebastian Vettel (Aston Martin)
  11. Pierre Gasly (AlphaTauri)
  12. Esteban Ocon (Alpine)
  13. Daniel Ricciardo (McLaren)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Nicholas Latifi (Williams)
  16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)
  17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
  18. Alexander Albon (Williams) - não completou
  19. Mick Schumacher (Haas) - não completou
  20. Kevin Magnussen (Haas) - não completou

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