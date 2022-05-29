Pérez vence corrida maluca em Mônaco com atraso, acidente feio e lambança

Sergio Pérez, da Red Bull, venceu o GP de Mônaco da Fórmula 1 em uma corrida que teve de tudo: chuva forte, atraso de mais de uma hora para a largada, acidente feio e lambança da Ferrari.

Carlos Sainz, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o pódio. Charles Leclerc, da Ferrari, largou na pole, mas se deu mal com uma lambança da escuderia italiana e fechou em quarto. Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em oitavo.

Com tantos incidentes, a prova foi finalizada ao término do tempo limite de 3 horas, e não pelo número de voltas previamente estabelecido.

O resultado da corrida deste domingo (29) ainda amplia a vantagem de Verstappen sobre Leclerc na liderança do Mundial de Pilotos. O holandês soma 125 pontos, contra 116 do monegasco. Pérez vem em terceiro, com 110 pontos.

LARGADA ATRASADA

A largada, originalmente marcada para as 10h (de Brasília), foi primeiramente adiada em mais de 15 minutos devido à chuva.

Na sequência, os pilotos, todos com pneus de chuva forte, foram para a volta de apresentação, mas a chuva apertou, e a organização interrompeu com bandeira vermelha, sem previsão para a largada.

Sergio Pérez venceu o GP de Mônaco Crédito: FIA/Press

Após a bandeira vermelha, a chuva deu uma amenizada, mas logo voltou a apertar. Depois, quando novamente diminuiu, os carros foram a pista e largaram com o safety car por volta de 11h05 (de Brasília).

Ainda com o safety car na pista, Latifi e Stroll bateram e precisaram ir para os boxes, mas retornaram para a corrida.

O safety car saiu no fim da segunda volta. A corrida, então, começou para valer na terceira volta. Leclerc patinou, mas seguiu na frente.

LECLERC SE DÁ MAL COM ESTRATÉGIA DA FERRARI

Com a pista secando, primeiro, os líderes foram para os pneus intermediários, mas optaram pelos duros a partir da volta 22 apenas Sainz foi dos pneus de chuva forte direto para os duros.

Na primeira parada, colocando intermediários, Leclerc perdeu posição para Pérez, mas a situação do monegasco piorou ainda mais quando a Ferrari chamou o pioto para a segunda parada dele, desta vez para colocar pneus duros.

Na entrada nos boxes, Leclerc perdeu tempo ao ter que esperar Sainz, que fazia sua primeira parada, trocar os pneus à sua frente. As duas Red Bulls foram para os boxes na sequência. A perda de tempo fez o monegasco cair para a quarta posição. Pérez voltou em primeiro, com Sainz em segundo, Verstappen em terceiro e Leclerc em quarto.

Na saída dos boxes, o holandês cruzou a linha amarela para impedir a ultrapassagem do monegasco, mas não precisou devolver a posição a Leclerc na corrida.

Após a corrida, Sainz ainda explicou o que fez ele perder a posição para Pérez. "Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Na minha volta na saída [dos boxes], fiquei preso atrás de um carro e me custou a vitória na corrida. Você pode entender minha frustração, é como o esporte às vezes é. Checo [Pérez] não teve sorte em Jeddah. Hoje, fez uma grande corrida."

ACIDENTE

O alemão Mick Schumacher bateu forte, mas saiu ileso. O piloto da Haas perdeu o controle, bateu de frente, rodou, e então bateu forte na barreira de proteção de impacto, o que fez o carro ficar dividido em dois.

O alemão usou o rádio para dizer que estava bem. "Estou bem. Só não entendi o que aconteceu", disse, ainda no carro. A organização paralisou a corrida com bandeira vermelha.

RETOMADA

Na retomada da corrida, na volta 33, Pérez e Verstappen vieram com pneus médios, enquanto as duas Ferraris seguiram com os duros. A partir daí, a prova passou a ter o cronômetro, e não mais o número de voltas.

A estratégia da Red Bull pareceu mais certeira, já que o mexicano conseguiu abrir vantagem na ponta, enquanto o holandês se aproximou de Sainz e manteve Leclerc atrás.

FINAL APERTADO

Os 10 minutos finais ainda trouxeram emoção. Os quatro primeiros ficaram colados, mas nada mudou. Ninguém conseguiu ultrapassar para festa de Pérez e da Red Bull.

Veja a classificação final do GP de Mônaco: