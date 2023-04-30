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Velocista capixaba

Paulo André volta a competir pós-BBB, mas sente lesão e não completa final

Capixaba Paulo André Camilo, que participou do BBB 22, ficou sem competir os 100m por um ano e meio; ele completava a prova em cerca de 10 segundos

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 13:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2023 às 13:33
Quinhentos e sessenta e um dias fazem diferença em dez segundos? Paulo André Camilo ficou sem competir os 100m, prova que ele completa em cerca de 10 segundos, desde que virou o P.A. do Big Brother Brasil. Neste domingo (30) o velocista voltou a correr, no desafio CPB/CBAt em São Paulo, um ano e meio depois de sua última prova.
Velocista capixaba Paulo André Camilo faz 2º tempo do ano, mas sente lesão em 1ª prova pós-BBB
Velocista capixaba Paulo André Camilo faz 2º tempo do ano, mas sente lesão em 1ª prova pós-BBB Crédito: Alan Morici/CPB
Com torcida uniformizada organizada pela família e fãs que conquistou durante a participação no BBB, Paulo André marcou 10s18 nas semifinais. É a segunda melhor marca da temporada entre os velocistas brasileiros em 2023. Mas como ficar tanto parado pesa, na final, disputada uma hora depois, o corpo sentiu a carga: Paulo liderou até os 50 metros, quando sentiu uma lesão na coxa. Completou, em sétimo lugar. O vencedor foi Gabriel Garcia, com 10s23.

Da Olimpíada para o BBB

Paulo André competiu nas Olimpíadas de Tóquio em julho de 2021, mas não chegou perto de conquistar uma medalha. No início de 2022, largou as pistas para disputar o Big Brother Brasil. Lá, ele se tornou P.A., subiu ao pódio ao garantir o vice-campeonato e entrou para o mundo de celebridades e passarelas.
Dar adeus às pistas nunca foi opção. Ele ainda quer chegar às Olimpíadas e sonha com o pódio em Paris-2024. Por isso, Paulo André encontrou um jeito de conciliar a vida de atleta com a de ex-BBB. Com mais possibilidades financeiras graças à participação no reality show, o jovem investiu em uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo no retorno às competições em alto nível. O técnico continua sendo seu pai Carlos Camilo.
Hoje foi a passada inicial. A corrida contra o tempo é complicada, terá seus problemas, mas o resultado da semifinal, ao menos, foi promissor.

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