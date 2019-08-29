Home
>
Esportes
>
Paulo André corre 100m em menos de 10 segundos, mas marca não será validada

Paulo André corre 100m em menos de 10 segundos, mas marca não será validada

O velocista capixaba contou com um vento a favor de 3.2m/s, acima do limite de 2/m/s, o que faz com que a marca não possa ser homologada