Pato é levado a hospital para exames após choque em jogo do São Paulo

O jogador sofreu falta dura do zagueiro rubro-negro Thuler e passou a sentir dores na parte de trás da cabeça, por isso foi tirado do jogo e levado para realizar exames médicos.