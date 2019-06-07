Home
Esportes
Pai de Neymar agradece, mas recusa projeto de lei 'Neymar da Penha'

O pai do jogador afirmou que a Lei Maria da Penha não pode ser confundida ou misturada com o nome do atacante