Campeões da areia

Open Vila Velha de beach tennis termina com vitória de duplas capixabas

O evento contou com a participação de mais de 400 atletas. Ao todo, 572 partidas foram realizadas durante os quatro dias de competição entre quinta-feira (2) e domingo (5).

Iuri Marinato e Pedro Nascimento (Ufes), e Mayhiron Gonçalves e Guilhermina Kunkel (Unesc), foram os campeões das categorias masculino e misto do Open de Vila Velha. (Divulgação)

Após quatro dias de disputas, o Open Vila Velha de Beach Tennis terminou, neste domingo (5), com vitórias de duplas capixabas na categoria profissional: Juliana Lima e Marina Pimenta, no feminino; e Evandro Rosindo e Pedro Bragança, no masculino. Profissional da modalidade desde 2020, a campeã Juliana Lima elogiou bastante o evento e o nível apresentado pelos atletas que participaram do torneio.

“Acho que o nível do evento e da competição, de forma geral, foi muito bom, principalmente no profissional. Tem muitas meninas novas, mas que já apresentam um bom jogo e dão bastante trabalho. Depois de viajar bastante para participar do circuito, fico feliz de ter sido campeã em um torneio aqui no Estado”, comentou ela.

Realizada pela Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), em parceria com a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), a competição contou com a participação de mais de 400 atletas, divididos em 30 categorias, desde a sub-14 até a master (+ 60 anos). Ao todo, 572 partidas foram realizadas durante os quatro dias de evento – entre quinta-feira (2) e domingo (5).

Na categoria universitário, os atletas Iuri Marinato e Pedro Nascimento (Ufes), e Mayhiron Gonçalves e Guilhermina Kunkel (Unesc), foram os campeões das categorias masculino e misto, respectivamente. As duas duplas garantiram vaga para representar o Espírito Santo na edição nacional dos Jogos Universitários (Jubs Praia), que acontece no Rio de Janeiro, em agosto.

Os vencedores do Open Beach Tennis, em Vila Velha, na categoria masculino. (Divulgação)

Avaliação

Vice-presidente da Fecabt, Tulio Miranda fez um balanço do torneio – o primeiro realizado sob a chancela da Fecabt no Estado – e garantiu que o saldo foi positivo. “Apesar de ter sido o primeiro evento que realizamos, enquanto federação aqui no Estado, tivemos um feedback muito positivo dos atletas, principalmente com relação a organização e estrutura. Isso é importante para que a gente continue trabalhando forte para melhorar ainda mais para os próximos eventos”, disse.

Próximo evento

Na rota dos grandes torneios de beach tennis do Brasil, o Espírito Santo também será palco do Campeonato Brasileiro da modalidade este ano. A competição acontece no fim de junho, na praia de Camburi, e deve reunir mais de 250 atletas de diversas partes do país

