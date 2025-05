MMA

Veja quem são os capixabas que disputam cinturão de MMA neste sábado (17)

Após um hiato de cinco anos, o Haidar Champion Combat está de volta e promete combates emocionantes em sua 22ª edição

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 17 de maio de 2025 às 07:00

O maior evento de MMA do Espírito Santo está de volta. Neste sábado (17), após um hiato de cinco anos, o Haidar Champion Combat (HCC) chega a sua 22ª edição. O show de lutas está confirmado com dez combates no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, e cinco capixabas entram no octógono para disputar o cinturão e levar o nome do Estado para a cena do MMA nacional.>

Protagonistas, os capixabas Abner Rodrigues, Driely Neves, Gleyce Gouvêa, Allan Popó e Allef Magrão batalham pelo posto de melhores lutadores do evento, protagonizando as quatro principais lutas da noite. Além dos atletas, o ex-lutador Wanderlei Silva também estará presente, sendo o embaixador oficial do evento.>

Abner Rodrigues

Natural de Cariacica, Abner Ferreira Rodrigues, 29 anos, vai fazer a principal luta da noite, na disputa do cinturão interino da categoria dos pesados contra o argentino Cristian Masset. O capixaba, que é atleta de kickboxing, vai para a sua quinta luta de MMA, sendo a primeira vez no HCC, e já almeja o desafio com o atual campeão. >

"Minha luta está valendo vaga para o cinturão interino e, provavelmente, eles vão me oferecer o campeão depois que eu passar dessa luta de sábado e já estou pronto para o campeão. Se fosse hoje também já seria a oportunidade que eu precisava", disse o lutador.>

>

Abner passou a ser atleta profissional em 2023. Mesmo já tendo disputado diversas lutas de kickboxing e ter o seu nome marcado na modalidade depois de ser campeão do Pan-Americano 2024. No MMA, Abner tem um cartel de 4 lutas, sendo 2 vitórias por nocaute técnico e 2 derrotas. "De dois anos para cá eu comecei um negócio que mudou minha vida: a preparação física. Agora quero migrar de vez para o MMA e buscar uma carreira sólida", concluiu.>

Abner Rodrigues disputam o cinturão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Driely Neves

Driely Neves, que além de lutadora é professora e mestre em História, vai batalhar no octógono na principal luta feminina do evento, valendo o cinturão contra a também capixaba Gleyce Gouvêa. Driely é natural de Cariacica, mas se mudou para Varginha-MG com o foco de se consolidar no MMA. >

"Eu comecei no kickboxing em 2019 e, em 2023, eu decidi entrar no jiu-jítsu também. Neste ano eu decidi migrar de para o MMA, e me mudei para Varginha-MG, para uma escola especializada no esporte, principalmente feminino, e hoje estou aqui fazendo essa transição, entrando agora de fato no MMA profissional", disse a atleta.>

Driely é tricampeã estadual e bicampeã brasileira de kickboxing, além de ser campeã estadual de jiu-jítsu, em 2024, e chega para a sua estreia como lutadora profissional de MMA, tendo o seu primeiro desafio já uma disputa de cinturão. "É muito bom fazer essa estreia no HCC, que é o maior evento aqui do Estado. Eu me dediquei muito para poder estar aqui. Eu vendi minhas coisas, larguei meu emprego, mudei de estado, larguei minha família para poder tentar viver dessa vida que me faz muito feliz. Então estou honrada e muito grata de estar aqui e ter recebido esse convite", concluiu.>

As capixabas Driely Neves e Gleyce Gouvêa disputam o cinturão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Allan Popó

Allan "Popó" da Silva é o atual dono do cinturão do HCC e detém 100% de aproveitamento no evento. Com quatro vitórias em quatro lutas, sendo três defesas de cinturão, agora ele vai colocar seu título em jogo mais uma vez. O adversário será o capixaba Alef Magrão. >

"A expectativa é de muita porrada, muita emoção, muita adrenalina e mais uma vitória para o currículo. Vou dar o meu melhor para fazer uma luta inesquecível, e vou dar o meu máximo para chegar mais uma vez na minha cidade com o cinturão pendurado na cinta", disse o lutador, natural de Cachoeiro de Itapemirim.>

Atleta profissional de MMA, Allan também é professor de muay thai e kickboxing, e chega para o duelo depois de um hiato de 2 anos e meio sem entrar no octógono, e vê o HCC como um evento importante no cenário do MMA brasileiro e até estrangeiro. "Acredito também que o HCC tem aberto muitas portas, tanto aqui no Brasil, quanto para eventos fora do país. E eu acredito que todos os lutadores que estão nesse evento, estão com um pezinho lá fora, que podem estar buscando e almejando alguns eventos que são internacionais e nacionais também", concluiu ele.>

Allef Magrão

Allef "Magrão" Marques é natural da Serra e atleta profissional de MMA especializado em muay thai, com um cartel de 20 vitórias e apenas 4 derrotas na modalidade. Ele conta que começou no esporte em 2012, com o intuito de melhorar na briga de rua, mas o esporte mudou a sua vida. "Não vou mentir, entrei no muay thai porque eu brigava muito na rua. Mas, depois que eu entrei, com a disciplina da arte marcial eu nunca mais me envolvi em confusão nenhuma, só dentro do tatame e do ringue mesmo", assumiu o lutador, que depois ingressou em outras lutas.>

Esta é a terceira luta profissional de MMA de Magrão. Com uma vitória e uma derrota, o atleta recebeu o convite para duelar contra Allan Silva pelo cinturão da categoria. "O MMA é maneiro, é mágico. Quero pegar esse cinturão aí e, depois, colecionar defesas. Depois disso, se eu ganhar essa luta aqui, quero fazer uma luta internacional. Vou pedir o Haidar (organizador do evento) um atleta de fora para fazer uma luta e acabar com os gringos", concluiu Allef.>

Os capixabas Allef Magrão e Allan Silva disputam o cinturão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Wanderlei Silva: o “Cachorro Louco” como embaixador

Uma das grandes novidades desta edição é a presença de Wanderlei Silva como embaixador oficial do evento. O ex-lutador, conhecido como "Cachorro Louco", é um dos maiores nomes da história do MMA mundial. Membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão do PRIDE, Wanderlei traz ao HCC Combat o prestígio de sua trajetória nos octógonos. >

"A expectativa está muito boa. Estou vendo que é um evento muito bem organizado. O MMA é, sem dúvida, um dos esportes que mais cresce no mundo, e aqui em Vitória eu estou vendo que ele está muito bem cuidado", disse Wanderlei.>

Os ingressos para o HCC 22 seguem sendo vendidos pelo site, com entradas a partir de R$ 29,00. "Eu tenho viajado muito no Brasil e vejo que é muito difícil você ver um evento com casa cheia. E aqui parece que os ingressos estão praticamente esgotados. Isso mostra a paixão do público e mostra o tamanho da nossa tribo", completou o embaixador do evento.>

Card completo do evento

Abner Rodrigues x Cristian Masset (Vale cinturão interino da categoria)

Driely Neves x Gleyce Gouvea (Vale cinturão da categoria)

Allan Popo x Allef Magrão (Vale cinturão da categoria)

Shahin Kermanshahi x Mathias Guedes (Vale cinturão da categoria)

Wesley Mosquito x Rodrigo Burgos

Igor Zanuncio x Isanty Bubans

Reglane Borges x Fabrizia Ketlinn

Erick Souza x Dennis Duarte

Tony Bergamo x Wilian Moreira

Gustavo Da Silva x João Luna >

