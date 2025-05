Novo patrocínio

COB e Adidas querem ampliar parceria a confederações e atletas olímpicos

A Adidas acertou um patrocínio com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) para a vestimenta dos atletas a partir do próxim...

Publicado em 15 de maio de 2025 às 13:11

A Adidas acertou um patrocínio com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) para a vestimenta dos atletas a partir do próximo ano, e as partes admitem que a parceria pode se estender a confederações e atletas.>

COB e Adidas anunciam parceria em evento do Hall da Fama Crédito: Alexandre Loureiro / COB

"Estamos conversando, buscando firmar os conceitos gerais da parceria, trazer a força de uma marca como a Adidas. Vamos, agora, olhar para como podemos entrar nas confederações que tiverem interesse, disponibilidade, e que a Adidas também enxergar como estratégia dentro do mercado deles", disse Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing do COB.>

Algumas confederações brasileiras, principalmente as de modalidades menos populares, encontram dificuldades em fechar com empresas para patrocínio ou fornecedores de material esportivo. É aí que a parceria pode render frutos.>

"Acho que, quando falamos do compromisso sério nos movimentos esportivos no Brasil, o COB é a porta de entrada. Com certeza, as confederações são super importantes para o desenvolvimento do esporte, então vocês vão escutar novidades. A Adidas hoje já tem atletas de ponta como a Rebeca, como o Alisson, a Bia [Souza], e, com certeza, através das confederações, vamos ter novidades. [Queremos] Reforçar essa autenticidade do desenvolvimento, o nosso compromisso com o esporte no Brasil", disse Ricardo Sdei, diretor de marketing da Adidas.>

>

O COB vem tentando ampliar os laços com as confederações para investimentos. A gestão de Marco La Porta, logo em um dos primeiros eventos, deu destaque ao "Top COB", programa de transferência de recursos para as confederações, equipes e atletas, projeto iniciado ainda pela gestão de Paulo Wanderley, ex-presidente da entidade.>

"Acho que é nossa responsabilidade explorar, entender o desejo deles, o nosso desejo... Acho que precisamos nos aproximar de algumas modalidades, entender como podemos ajudar eles a performar", afirma Olivier Gianina, gerente geral da Adidas no Brasil.>

Durante a cerimônia do Hall da Fama, na última terça-feira, no Copacabana Palace, Marco La Porta divulgou a parceria com a Adidas. O mandatário, Yane Marques, Manoela Penna e Bia Souza foram ao palco do evento e vestiram casacos da marca.>

La Porta, inclusive, salientou um dos pontos da parceria com a empresa: maior disponibilidade de pontos de venda para os produtos do Time Brasil. "Juntos, COB e Adidas vão criar coleções que não apenas vão vestir nossos atletas, mas também vão inspirar uma legião de fãs em todo o Brasil. A presença dos produtos do Time Brasil nas lojas Adidas, um pedido tão importante da comunidade. 'Onde compro a camisa do Time Brasil?', agora vai poder comprar".>

O QUE MAIS FALOU MANOELA PENNA?>

Contatos e acerto com a Adidas. "Quando chegamos, em janeiro, todos os contratos de vestuário tinham expirado em 31 de dezembro. Então, o quadro estava livre para olhar para essa categoria de novo. O La Porta nos provocou, desde as primeiras reuniões, de como queria a imagem da delegação brasileira, como é que a gente queria estar vestido, e isso provocou muito as áreas comerciais de ter grandes marcas ao lado. O que o La Porta fala sempre é que o COB é grande e precisa dos grandes conosco. O COB sempre teve grandes parceiros, o último ciclo também, mas a gente começou a olhar o potencial para as marcas globais, e começamos a falar com a Adidas".>

Conversas foram aceleradas. "Em novembro, começaram as primeiras conversas. Tivemos conversas também com outras duas marcas globais, e as conversas com a Adidas começaram a ganhar um ritmo. Em janeiro, quando chegamos efetivamente, podíamos falar em nome do COB, e esquentamos a conversa. Até brinquei com o time da Adidas que eles bateram o primeiro recorde, que foi essa parceria ser desenvolvida em quatro meses. Entendemos que a Adidas sabe toda a força que o movimento olímpico tem, o que as áreas olímpicas e o COB podem trazer, os desafios da marca no Brasil... Não temos dúvida de que a Adidas é um parceiro extraordinário para trazer inovação, estilo e acesso ao nosso público".>

Desenvolvimento da parceria. "Agora começa a fase, eu acho, mais complexa do desenvolvimento da parceria, que é desenvolver as coleções, entender que tipo de produto, para que tipo de missão. Nós temos nove missões no ciclo, é bastante. São delegações numerosas, tem vários Jogos Sul-americanos, obviamente, os Jogos Olímpicos. Curiosamente, a Adidas volta a vestir o time Brasil depois de Los Angeles-84, então é um marco importante também para essa relação. As equipes vão trabalhar juntas para desenvolver a linha de produtos. Essa parceria parece que falta muito tempo, mas a linha de produção da Adidas está comprometida com dois anos de antecedência. Então, estamos meio que entrando com uma prioridade pela relevância que eles veem no potencial da parceria. Começamos a vestir oficialmente a Adidas nos Jogos Olímpicos de Inverno".>

O QUE MAIS FALOU OLIVIER GIANINA>

Expectativa para a parceria. "Acho que temos dois objetivos principais. Queremos ser a marca mais desejada do Brasil, e por isso precisamos nos conectar com o Brasil, ser brasileiro. E acho que o COB nos ajuda a ter essa aproximação com 214 milhões de pessoas que moram no Brasil e amam os esportes. Isso nos dá uma oportunidade que não tem comparação. A outra é que 'a vida tem raiz nos esportes' faz 75 anos. Então, voltar no Brasil na modalidade do esporte, do atletismo, de tudo isso, para nós, é um símbolo enorme da nossa ambição, além da rua, além do futebol, além do treinamento. É só o começo, precisamos aprofundar muitas conversas para definir esse sonho juntos, mas, realmente, é um princípio de um novo ciclo para o nosso Brasil".>

Vocês têm uma embaixadora como a Rebeca Andrade. "A Rebeca, para nós, achou o sonho em Paris, não só para o Brasil. Eu sou francês, e na França todo mundo fala da Rebeca também. O que ela mostrou lá foi impressionante. Um modelo para o Brasil, uma inspiração para nós [Adidas] também, um pouco da razão pela qual existimos. Queremos inspirar. Realmente, acreditamos que o esporte tem esse poder de mudar vidas e pessoas. A Rebeca, claramente, é uma inspiração".>

