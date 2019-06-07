Najila fala de ameaças e diz que Neymar fez foto sem autorização

Najila Trindade Mendes de Souza, mulher que acusa mulher de estupro Crédito: Reprodução/SBT

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão, afirmou que sente medo de morrer por estar envolvida em uma polêmica com uma personalidade famosa e criticou atitudes do jogador durante os encontros realizados em Paris. As declarações foram dadas em entrevista ao SBT, que divulgou a íntegra da conversa com a mulher.

Najila afirmou que estava com o jogador no quarto do hotel quando ele tirou uma foto dela nua sem autorização, detalhando como isso aconteceu. "Foi a hora que saí do banho. Me sequei, nua, fui em direção à cama. Foi a hora que ele estava mexendo no frigobar, me empurrou e bateu a foto do meu corpo. Fez aquilo, sei lá, para mostrar para os amigos", afirmou a modelo durante a entrevista.

Os incidentes foram no mês de maio, mas se tornaram públicos somente a partir de 1º de junho, após o boletim de ocorrência por estupro e agressão ser registrado em São Paulo. Neymar e Najila se conheceram a partir de conversas através da rede social Instagram. A modelo viajou a Paris convidada pelo jogador, que pagou as despesas com passagens aéreas, assim como a hospedagem na capital francesa.

Nos últimos dias, Najila tem tomado medicamentos para conseguir se acalmar e contou ter recebido ameaças. "Coisas estavam rolando atrás de mim. Nas minhas costas. Pessoas planejando minha morte. Eu entrei em uma psicose horrível. Eu fiquei com a sensação que poderiam me matar. Eu me sinto pressionada pelas pessoas por trás da carreira dele. As coisas chegam em ligações, mensagens", disse Najila.