Na Seleção, Savinho se inspira em Rodrygo, que aprende a ser ídolo aos 23

O jovem ataque da seleção brasileira teve média de 22 anos na goleada sobre o Paraguai. A noite foi ainda mais especial para o caçula do trio: Savinho, de 20 anos. Ele foi titular ao lado de Rodrygo, a quem considera como ídolo, mesmo com apenas três anos de diferença.

Na Seleção, Savinho diz 'viajar' em Rodrygo, que aprende a ser ídolo aos 23 Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O jogador que brilhou com a camisa do Girona na última temporada sempre falou que o 'Rayo' era seu ídolo. Após o jogo, ele revelou que está começando a se soltar com Rodrygo, mas que ainda 'viaja' no atacante.

"Ele sabe que é um cara especial para mim. Eu me espelho nele. Às vezes, fico até meio tímido de conversar com ele durante o dia, mas pouco a pouco estou me soltando. Fico feliz de estar com ele na seleção. Há muito tempo, eu falava que ele era o meu ídolo. E agora, estou aqui com ele. Às vezes, nem acredito. Ele não sabe, mas às vezes fico viajando nele assim, durante o dia. Mas agora estamos conversando mais e fico feliz de estar aqui com ele, nosso camisa 10", conta Savinho.

Savinho é tão fã de Rodrygo que acompanha canais sobre o atacante do Real Madrid no Whatsapp. O garoto da seleção é daqueles que passa tempo assistindo vídeos de Rodrygo.

Antes da Copa América, a timidez o impedia de trocar mensagem com o atacante do Real Madrid, mesmo já tendo estado com ele na seleção.

E o outro lado?

O sentimento de Savinho é mais uma prova de um novo momento do atacante do Real Madrid. Até outro dia, Rodrygo era um dos mais jovens da seleção e era ele quem falava sobre estar jogando com suas inspirações, sobretudo Neymar.

Agora, na renovação da seleção, Rodrygo exerce um papel de destaque em campo e também começa a se tornar referência fora dele. O camisa 10 contou que sentou com Savinho no almoço para combinar movimentos durante o jogo.

"Fico muito feliz de ser uma inspiração para outros, para jovens assim, mesmo eu sendo jovem. Savinho é um craque, tem um futuro brilhante. Demonstra isso todos os dias, hoje fez gol e estou feliz por ele. Antes do jogo, quando estávamos comendo, falei pra ele sentar do meu lado, mostrei uns vídeos de umas movimentações que a gente podia fazer. Ele está meu parceiro já, é gente boa", diz Rodrygo.

Qual é o próximo jogo?