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Crime

Na frente do filho, lutador de MMA é assassinado com tiro e facadas

Bandidos invadiram a casa do lutador durante a madrugada desta terça-feira, 3, no distrito de Outeiro, em Belém. Mulher e filho da vítima presenciaram o crime

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 14:39
O lutador de MMA Adriano Sylberth Santana Pereira, conhecido como Mamute, de 29 anos, foi assassinado dentro de casa na madrugada desta terça-feira (3), em Belém. A vítima morreu na frente da mulher e do filho. A Divisão de Homicídios investiga o crime.
Adriano Sylberth Santana Pereira, o Mamute, foi assassinado nesta terça Crédito: AGV Boxing
Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em sua casa com a companheira e um filho de nove anos, quando, por volta de 23h30, bateram na porta dos fundos da casa. Ao abrir a porta, Adriano Mamute se deparou com três homens, todos com camisas no rosto e armados.
Adriano correu para o quarto, onde estavam a companheira e filho dele, mas foi perseguido pelos indivíduos, que, ao chegarem ao quarto, foram em direção a Adriano, que lhes pediu calma, mas foi atingido com um tiro no rosto. A vítima caiu no chão ainda com vida.
Os criminosos pediram os aparelhos celulares de Adriano e da companheira. Eles pegaram o aparelho da companheira de Adriano e já estavam saindo da casa, quando perceberam que a vítima ainda estava viva e voltaram para aplicar golpes de faca no peito da vítima que morreu no local.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, além de lutador com trinta lutas no cartel, Adriano era eletricista naval e tinha emprego fixo. A vítima não era usuário de drogas, nem envolvido com crimes e não estava sendo ameaçada, ainda segundo a apuração da equipe de policiais civis.

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