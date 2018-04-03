Na frente do filho, lutador de MMA é assassinado com tiro e facadas

O lutador de MMA Adriano Sylberth Santana Pereira, conhecido como Mamute, de 29 anos, foi assassinado dentro de casa na madrugada desta terça-feira (3), em Belém. A vítima morreu na frente da mulher e do filho. A Divisão de Homicídios investiga o crime.

Adriano Sylberth Santana Pereira, o Mamute, foi assassinado nesta terça Crédito: AGV Boxing

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em sua casa com a companheira e um filho de nove anos, quando, por volta de 23h30, bateram na porta dos fundos da casa. Ao abrir a porta, Adriano Mamute se deparou com três homens, todos com camisas no rosto e armados.

Adriano correu para o quarto, onde estavam a companheira e filho dele, mas foi perseguido pelos indivíduos, que, ao chegarem ao quarto, foram em direção a Adriano, que lhes pediu calma, mas foi atingido com um tiro no rosto. A vítima caiu no chão ainda com vida.

Os criminosos pediram os aparelhos celulares de Adriano e da companheira. Eles pegaram o aparelho da companheira de Adriano e já estavam saindo da casa, quando perceberam que a vítima ainda estava viva e voltaram para aplicar golpes de faca no peito da vítima que morreu no local.