Home
>
Esportes
>
Médicos ingleses questionam tratamento feito em Schumacher na França

Médicos ingleses questionam tratamento feito em Schumacher na França

Segundo jornal francês "Le Parisien", heptacampeão de Fórmula 1 teria dado entrada em hospital de Paris para fazer experimentos com células-tronco e até estaria consciente