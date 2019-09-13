Lembra dele? Gabriel "Vem Tranquilo" estreia em evento de MMA

O famoso vídeo de dois homens brigando na rua, popularizando um meme, e que bombou na internet em abril deste ano ganhará mais um capítulo. Gabriel "Vem tranquilo", um dos rapazes que aparecem lutando, fará sua estreia no MMA no dia 26 de outubro, no JF Fight, em Juiz de Fora (MG).

Gabriel (sem camisa) ficou conhecido nacionalmente na internet após vídeo de briga de rua Crédito: Reprodução/Youtube

O lutador é integrante da equipe "Box e chão" e vai representar o time na competição. A luta será contra Naylson Oliveira, da equipe NU. A cena que virou meme mostra o lutador falando: "Vem afobado não, vem tranquilo".

No vídeo, Gabriel aparece brigando na rua com outro rapaz, que aparenta não ter a mesma técnica do novo lutador de MMA. Segundo ele, o outro rapaz, que não teve seu nome identificado, teria xingado seu pai. As imagens bombaram nas redes sociais.