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Meme

Lembra dele? Gabriel "Vem Tranquilo" estreia em evento de MMA

Lutador apareceu em vídeo de uma briga de rua, viralizou e virou uma celebridade da internet

Publicado em 

13 set 2019 às 14:51

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 14:51

O famoso vídeo de dois homens brigando na rua, popularizando um meme, e que bombou na internet em abril deste ano ganhará mais um capítulo. Gabriel "Vem tranquilo", um dos rapazes que aparecem lutando, fará sua estreia no MMA no dia 26 de outubro, no JF Fight, em Juiz de Fora (MG).   
>Capixaba Karol Rosa vence luta histórica no UFC Shenzhen
Gabriel (sem camisa) ficou conhecido nacionalmente na internet após vídeo de briga de rua Crédito: Reprodução/Youtube
O lutador é integrante da equipe "Box e chão" e vai representar o time na competição. A luta será contra Naylson Oliveira, da equipe NU. A cena que virou meme mostra o lutador falando: "Vem afobado não, vem tranquilo". 
No vídeo, Gabriel aparece brigando na rua com outro rapaz, que aparenta não ter a mesma técnica do novo lutador de MMA. Segundo ele, o outro rapaz, que não teve seu nome identificado, teria xingado seu pai. As imagens bombaram nas redes sociais.   
>Capixaba Elvis Silva fatura cinturão do Shooto e espera chance no UFC
Em abril, o atacante Gabigol, do Flamengo, chegou a comemorar como o viral, fazendo o sinal de luta. O jogador marcou o terceiro gol no duelo contra o Cruzeiro, na primeira rodada do Brasileirão, na vitória por 3 a 1 do Rubro-Negro, no Maracanã.

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