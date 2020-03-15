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Flamengo

Jesus lamenta por amigo com coronavírus e defende pausa no Carioca

O clube realizou testes em jogadores e funcionários, mas não obteve resultados antes da partida.

Publicado em 14 de Março de 2020 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 22:51
Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Atualização: na noite de sábado, após a publicação da matéria, o técnico publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais afirmando que, na verdade, o amigo não morreu, mas se encontra em estado grave no hospital. "Hoje foi um dia muito triste pra mim , obtive uma informação desencontrada sobre a morte de um amigo querido. Na verdade, a informação correta é que ele está em estado grave no hospital. Lamento muito pelas vítimas dessa tragédia mundial e me solidarizo com as famílias das vítimas e peço a Deus pela cura dele e de todos que estejam atingidos por esta pandemia do Covid-19", disse Jorge Jesus.  A informação foi corrigida também no texto. 
Sem entrevista coletiva por orientação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) por conta do coronavírus, o técnico Jorge Jesus deu declarações exclusivas para a FlaTV após a virada do Flamengo sobre a Portuguesa, no Maracanã, neste sábado (14). 

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"Isso do coronavirus, o teste na equipe, as preocupações que a gente pode ter, a nossa família, isso está sendo um problema muito grande dentro da estrutura da família. Sou português sei o que está passando em Portugal", afirmou Jesus, claramente emocionado, ao canal oficial do Flamengo.
O treinador também defendeu uma pausa no Campeonato Carioca, algo que será discutido em reunião na sede da Ferj na segunda-feira.
"Aqui no Brasil temos que pensar, não é só nos outros países, é um vírus que está por todos os lados. Eu acho que isso tem que parar. Eu penso que não podem haver jogos no Estadual. Os jogadores não são super homens. Eu defendo que a próxima rodada do Carioca não pode acontecer. Nós estamos no risco. Tivemos contato com uma pessoa (com coronavírus). Os jogadores não são super-heróis", opinou.
O Flamengo entrou em campo neste sábado (14) mesmo após um vice-presidente que teve contato com o elenco testar positivo para o coronavírus. O clube realizou testes em jogadores e funcionários, mas não obteve resultados antes da partida. Era  possível que alguém estivesse infectado. Ao contrário do recomendado, jogadores em campo se abraçaram e trocaram camisas.
"O Flamengo está no risco, tivemos contato com uma pessoa que teve. Não pode haver mais jogos", resumiu Jesus.

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