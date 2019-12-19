Jean, do São Paulo, é solto após ser acusado de agredir esposa

Goleiro Jean, do São Paulo, foi preso nos EUA, acusado de agredir a esposa Crédito: Reprodução

Ele passou por uma audiência de custódia também nesta quinta, na qual foram apresentados os argumentos de defesa, todos aceitos pelo juiz, e por isso ele não precisou pagar fiança para deixar a prisão.

Florida. Jean foi representado pelo advogado Jack Goldberger e poderá voltar ao Brasil . A assessoria do jogador confirmou as informações, mas disse não saber ainda se ele virá ao país. O caso seguirá em apuração na

Jean foi preso na manhã de quarta, após a polícia ser chamada ao seu quarto no hotel em que estava com a família de férias em Orlando. Durante a madrugada, sua esposa já havia publicado um vídeo nas redes sociais denunciando a agressão.

Após o caso, o São Paulo decidiu pela rescisão do contrato com o goleiro. A decisão, no entanto, será anunciada após o período de férias do atleta, devido a questões trabalhistas.

Esposa do são-paulino, Milena também revelou mensagens enviadas pelo goleiro. O atleta disse que ela teria acabado com sua carreira e causaria a fome das duas filhas do casal. Depois, apagou as postagens e publicou nova mensagem, em que afirmou estar segura e que se pronunciaria mais tarde.

Nesta quinta-feira (19), ela disse estar bem e pediu respeito a Jean.