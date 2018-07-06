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História de novela

Homem descobre que é herdeiro de campeão de Fórmula 1 e herda milhões

Argentino é filho de Juan Manuel Fangio, cinco vezes campeão da categoria, e conseguiu provar isso após uma longa batalha na Justiça

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 22:17
Juan Manuel Fangio e o filho Rubén Juan Fangio Crédito: Reprodução Twitter
Imagine a situação: mais de 60 anos depois de ter nascido você descobre que o seu pai é um dos maiores ícones do esporte mundial, ídolo no seu país e cinco vezes campeão de Fórmula 1. E ainda que é herdeiro de milhões. Foi o que aconteceu com o argentino Rubén Juan Vázquez, de 76 anos. Ele descobriu que é filho do piloto argentino Juan Manuel Fangio e enfrentou uma longa batalha na justiça para provar isso. Agora, junto com seu irmão Oscar, vai assistir o Grande Prêmio de Silverstone da Fórmula 1, no domingo.
De acordo com a BBC Brasil, foi um hóspede de um hotel em que trabalhava que disse a Rubén que ele era a cara do campeão argentino de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. O hóspede lhe disse ainda que Fangio, morto em 1995, teria tido um filho e Rubén deveria verificar se não era ele. Aquela conversa ocorreu poucos anos após a morte do piloto
Rubén era de família simples e sua primeira reação foi perguntar à sua mãe, Catalina Basili, se a suspeita do hóspede poderia ser verdadeira. Ela, a princípio negou, mas anos depois, depois que seu marido havia morrido, admitiu. Ela e Fangio tiveram um breve romance nos anos 1940, durante um curto período de tempo em que ela esteve separada do marido.
Após uma longa batalha judicial que terminou há poucos dias e durou 13 anos, Rubén pode, enfim. se considerar herdeiro de Fangio. A primeira etapa dessa luta incluiu, após idas e vindas, a exumação do corpo do campeão das pistas para os exames de DNA, em 2015. Dois anos depois, com os resultados confirmados, Rubén foi autorizado a mudar seu nome no documento de identidade e passou a se chamar Rubén Juan Fangio. No caminho da investigação, até os tons de voz de Rubén e de seu pai biológico foram analisados por um especialista americano, como contou o advogado dele Miguel Àngel Pierre. "Também são parecidos", afirmou.
A última etapa, segundo Rubén e seu advogado, foi a declaração da Justiça de que Rubén era herdeiro de Fangio. A fortuna do ex-campeão mundial é avaliada em mais de US$ 50 milhões. "Eu fiquei muito emocionado com a decisão da Justiça. Fiquei emocionado por ter minha identidade reconhecida. E por ser filho do piloto que foi cinco vezes campeão mundial de Fórmula 1", disse Rubén à BBC.
Rubén hoje também tem uma boa convivência com Oscar Cacho Fangio, ex-piloto de Fórmula 3, que conviveu com o campeão nas pistas e foi reconhecido somente anos mais tarde. Os dois se chamam de irmãos mesmo tendo se conhecido após os 70 anos.

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