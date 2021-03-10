Zaracho é convocado pela Argentina e desfalca o Galo no Mineiro

O meia Matías Zaracho, do Atlético-MG, está tendo um inicio de 2021 mais animado. O jogador teve boas atuações pelo Galo nos últimos jogos e, nesta quarta-feira, 10 de março, celebrou seu aniversário de 23 anos com a notícia de sua convocação para a seleção sub-23 da Argentina. Zaracho foi chamado pelo técnico Fernando Batista para amistosos contra o Japão, nos dias 26 e 29 deste mês. Com a viagem programada para o país do Sol Nascente, Zaracho desfalcará o Atlético nos próximos jogos da equipe no Campeonato Mineiro. Zaracho não deve jogar contra a Caldense, dia 24 de março, no clássico contra o América, dia 28, e diante do Pouso Alegre, no dia 31. Mas, Para o clássico contra o Cruzeiro, em 3 de abril, ele já estará de volta ao alvinegro.