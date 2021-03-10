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futebol

Zaracho é convocado pela Argentina e desfalca o Galo no Mineiro

O meia estará à disposição da seleção do seu país em amistosos contra o Japão, na parte final do mês de março...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 20:36
Crédito: Zaracho comemorou 23 anos sendo convocado para defender a Argentina em amistosos- (Bruno Cantini/Atlético-MG
O meia Matías Zaracho, do Atlético-MG, está tendo um inicio de 2021 mais animado. O jogador teve boas atuações pelo Galo nos últimos jogos e, nesta quarta-feira, 10 de março, celebrou seu aniversário de 23 anos com a notícia de sua convocação para a seleção sub-23 da Argentina. Zaracho foi chamado pelo técnico Fernando Batista para amistosos contra o Japão, nos dias 26 e 29 deste mês. Com a viagem programada para o país do Sol Nascente, Zaracho desfalcará o Atlético nos próximos jogos da equipe no Campeonato Mineiro. Zaracho não deve jogar contra a Caldense, dia 24 de março, no clássico contra o América, dia 28, e diante do Pouso Alegre, no dia 31. Mas, Para o clássico contra o Cruzeiro, em 3 de abril, ele já estará de volta ao alvinegro.

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