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futebol

Zagueiro Tetê destaca méritos do Camboriú para a final do Catarinense

Destaque na campanha, jogador é uma das apostas para a decisão contra o Brusque...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 10:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 10:37
O Camboriú conquistou no último sábado a vaga inédita para a final do Campeonato Catarinense após derrotar o Figueirense pelo placar agregado de 3 a 1.
Um dos pilares defensivos da equipe e destaque nessa fase decisiva da competição, o zagueiro Tetê comemorou a campanha da equipe e destacou o sentimento de chegar à grande decisão.
O primeiro jogo da final, contra o Brusque, acontece nesta quarta-feira, às 20h30 no estádio Robertão, casa do Camboriú.
- Conquistar essa classificação é uma mistura de muitos sentimentos, difícil de explicar. Felicidade, realização, o que nós fizemos nesta competição tem que ser exaltado. Uma equipe muito competitiva, ciente daquilo que poderíamos produzir, e no final agradecer a Deus que nos honrou com essa tão sonhada vaga na final do Campeonato Catarinense - comentou o atleta.
Com foco total na decisão, o zagueiro manteve os pés no chão e destacou a humildade como o principal fator de sucesso para a equipe. Tetê projetou as expectativas para o duelo decisivo contra o Brusque e o que sua equipe deve fazer para conquistar o sonhado troféu do estadual catarinense.
- As expectativas são as melhores possíveis. Viemos humildemente durante toda a competição, dando um passo de cada vez. E na decisão não vai ser diferente, vamos continuar com os pés no chão. Agora é descansar e nos preparar bastante para performar bem nesses dois jogos da grande final.
Crédito: ZagueiroTetêdestacaméritosdoCamboriúparaafinaldoCatarinense(Foto:TiagoWinter

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