Zagueiro rescinde com o Caxias e encaminha acerto com o Santos

O Santos está acertado com o zagueiro Laércio, vice-campeão gaúcho, com o Caxias. O defensor arcou com os custos da rescisão com o clube do Rio Grande do Sul, junto com o seu representante, para poder atuar pelo Peixe.
A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Caxias e confirmada pelo LANCE!.
O jogador de 27 anos estava no clube caxiense desde 2018. Nessa temporada, fez 13 jogos e marcou dois gols, um contra o Internacional, ainda na primeira fase da competição, e o outro contra o Grêmio, na segunda partida de decisão do estadual. Laércio chega ao Peixe para compor o elenco em uma posição que hoje conta com Lucas Veríssimo e Luan Peres como titulares, além de Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo. O volante Alison chegou atuar no setor em duas oportunidades neste Brasileirão. No entanto, com a suspensão de Veríssimo, Luan e Alison para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (05), às 21h30, pela nona rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, Cuca terá apenas Wagner e Alex no elenco, ambos canhotos, com isso o garoto Dérick, da base do Alvinegro, treinou com o time principal nos últimos dois dias.
Embora acertado com o Peixe, Laércio terá que esperar a resolução de uma pendência que o Peixe tem com o Hamburgo (ALE), que bloqueia o time de Vila Belmiro de registrar novos atletas até pagar o valor que gira em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 mi) pelo não pagamento na contratação do zagueiro Cléber Reis, contratado em 2017, ainda na gestão comandada por Modesto Roma Júnior.