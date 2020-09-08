Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro rescinde com o Caxias e encaminha acerto com o Santos

Laércio foi um dos destaques da equipe gaúcha na campanha do vice-estadual. Atleta aguardará resolução de imbróglio do Peixe para ser oficializado no novo clube...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 19:18
Crédito: Max Peixoto/FGF
O Santos está acertado com o zagueiro Laércio, vice-campeão gaúcho, com o Caxias. O defensor arcou com os custos da rescisão com o clube do Rio Grande do Sul, junto com o seu representante, para poder atuar pelo Peixe.
A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Caxias e confirmada pelo LANCE!.
O jogador de 27 anos estava no clube caxiense desde 2018. Nessa temporada, fez 13 jogos e marcou dois gols, um contra o Internacional, ainda na primeira fase da competição, e o outro contra o Grêmio, na segunda partida de decisão do estadual. Laércio chega ao Peixe para compor o elenco em uma posição que hoje conta com Lucas Veríssimo e Luan Peres como titulares, além de Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo. O volante Alison chegou atuar no setor em duas oportunidades neste Brasileirão. No entanto, com a suspensão de Veríssimo, Luan e Alison para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (05), às 21h30, pela nona rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, Cuca terá apenas Wagner e Alex no elenco, ambos canhotos, com isso o garoto Dérick, da base do Alvinegro, treinou com o time principal nos últimos dois dias.
Embora acertado com o Peixe, Laércio terá que esperar a resolução de uma pendência que o Peixe tem com o Hamburgo (ALE), que bloqueia o time de Vila Belmiro de registrar novos atletas até pagar o valor que gira em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 mi) pelo não pagamento na contratação do zagueiro Cléber Reis, contratado em 2017, ainda na gestão comandada por Modesto Roma Júnior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados