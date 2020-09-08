Zagueiro rescinde com o Caxias e encaminha acerto com o Santos

O jogador de 27 anos estava no clube caxiense desde 2018. Nessa temporada, fez 13 jogos e marcou dois gols, um contra o Internacional, ainda na primeira fase da competição, e o outro contra o Grêmio, na segunda partida de decisão do estadual. Laércio chega ao Peixe para compor o elenco em uma posição que hoje conta com Lucas Veríssimo e Luan Peres como titulares, além de Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo. O volante Alison chegou atuar no setor em duas oportunidades neste Brasileirão. No entanto, com a suspensão de Veríssimo, Luan e Alison para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (05), às 21h30, pela nona rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, Cuca terá apenas Wagner e Alex no elenco, ambos canhotos, com isso o garoto Dérick, da base do Alvinegro, treinou com o time principal nos últimos dois dias.