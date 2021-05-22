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Zagueiro Didi encerra antecipadamente o contrato com a Ferroviária após o Paulistão

Zagueiro encerrou o seu vínculo com a equipe de Araraquara e agora procura um novo clube para defender na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 17:28

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 17:28

Crédito: Reprodução/Marco Galvão
Contratado no início do ano para a disputa do Campeonato Paulista 2021, Didi antecipou sua saída da Ferroviária nesta sexta-feira (21). O zagueiro acertou a rescisão de contrato com a Ferrinha antes do fim do contrato em 25 de maio.
- Foram meses de muito aprendizado ao lado de uma equipe incrível. A saída já estava prevista ao término do contrato e antecipei, para que pudesse definir meu futuro com maior tranquilidade. Eu só posso agradecer por todos que me receberam tão bem em Araraquara - disse o zagueiro ex-Locomotiva.Didi fez parte da campanha que levou a Ferroviária às quartas de final da competição. Com uma lesão sofrida no joelho ainda na pré-temporada, o jogador só assumiu a titularidade na reta final do Estadual paulista.
- Foi uma passagem muito importante em minha carreira profissional. Infelizmente, sofri uma lesão poucos dias antes do início do Paulistão. Isso me atrapalhou, individualmente falando, na busca por meu espaço. Porém, fico feliz em terminar o campeonato como titular da equipe e atuando bem.Nos últimos dias, Didi foi sondado por times da Série A e B do Brasileirão. Enquanto aguarda uma definição de seu próximo clube, o defensor segue em treinamento em Praia Grande, litoral de São Paulo, onde mora com a família.
Revelado pelo Paulista (SP), Didi possui passagens por Audax (SP), Guaratinguetá (SP), Adanaspor (Turquia), onde conquistou a Segunda Divisão Turca na temporada 2015/16, Botafogo (SP) e Guarani (SP).

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