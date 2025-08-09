Série D

Fator casa e boa sequência jogam a favor do Rio Branco contra o Luverdense

O técnico Rodrigo Fonseca reconhece a vantagem de jogar no Kleber Andrade e a recente invencibilidade do time, mas descarta favoritismo capa-preta no confronto

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 07:00

Rodrigo Fonseca concede entrevista coletiva para imprensa Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco vai jogar a partida decisiva da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, neste sábado (9), no estádio Kleber Andrade. Pelo jogo de ida, no duelo diante do Luverdense, um empate em 0 a 0 em Lucas do Rio Verde (MT) e, agora, o Capa-Preta entra em campo em Cariacica visando a classificação no mata-mata.

Nesta Série D, o Rio Branco jogou por oito vezes no Espírito Santo, e conta com seis vitórias. Em entrevista coletiva, o técnico Rodrigo Fonseca foi questionado sobre o fator casa, e como o time se mostrou forte jogando no Kleber Andrade, e se isso traz algum favoritismo à equipe capa-preta.

"Eu acho que favoritismo realmente não existe. Não é você ficar em cima do muro, acho que vimos o equilíbrio que foi lá. É uma equipe cascuda também, então nós temos que estar bem preparado, bem concentrados para que a gente possa buscar essa classificação no próximo jogo. E saber usar o nosso mando de campo. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que a nossa equipe possa manter o nível de apresentação para que a gente possa buscar essa vitória e consequentemente a classificação", disse.

Outro retrospecto favorável para o Brancão é a sequência de oito jogos de invencibilidade, além da estatística de que o time não sofreu gols em seis das últimas sete partidas, incluindo a de ida contra o Luverdense, que pouco chegou com perigo à meta do clube capixaba. Fonseca reconhece o bom momento do time mas também frisou o equilíbrio no confronto.

"A sequência é muito boa, sem dúvida. Acho que é o equilíbrio natural da nossa equipe, aquilo que vem apresentando, um crescimento no momento certo. Não é fácil você ficar a tantos jogos assim sem sofrer gols, ainda mais numa competição tão competitiva como é a Série D", concluiu o treinador.

