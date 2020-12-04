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futebol

Willian Pottker tem lesão muscular e vira desfalque no Cruzeiro

O jogador teve o problema no clássico contra o América-MG e deverá ficar fora do time por pelo menos três jogos...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 19:17

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:17

Crédito: Willian Pottker teve uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O atacante William Pottker virou desfalque para o Cruzeiro para a partida contra o Brasil-RS, pela 26ª rodada da Série B, neste sábado, 4 de dezembro, às 21h, no Mineirão. O jogador teve uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita, o que deve tirá-lo da equipe dos duelos contra CRB e Vitória, nas duas próximas rodadas do campeonato. Pottker fez os exames após sentir o problema no clássico contra o América-MG, na última quarta-feira, quando deixou o gramado ainda no primeiro tempo para a entrada de Arthur Caike, que deve ser o substituto no duelo com os gaúchos. O Cruzeiro tenta se aproxima dos times da primeira parte da tabela. Está a 10 pontos do G4, com 31 pontos, na 15ª colocação da Série B, e a sete do Z4, que tem o Náutico, na 17ª posição abrindo a zona da “degola”.

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