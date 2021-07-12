Willian chega ao 9º gol na temporada e assume artilharia do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Decisivo na vitória por 3 a 2 sobre o Santos no último sábado, no Allianz Parque, Willian marcou seu 9º gol com a camisa do Palmeiras na atual temporada e assumiu a artilharia da equipe. Com o tento sobre o Peixe, o atacante ultrapassou Rony e Raphael Veiga, que contam com oito bolas na rede.Mesmo sendo considerado reserva, o camisa 29 entrou em campo pela 21ª vez na temporada 2021 e, até aqui, ajudou o Alviverde a conquistar resultados positivos em quatro das seis competições disputadas, marcando no Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

​Autor dos dois gols da vitória sobre o América-MG, pela 5ª rodada do Brasileirão, Willian voltou a ser decisivo em mais uma partida da competição. Dessa vez saindo do banco de reservas, o jogador, que chegou ao 100º jogo na arena palmeirense, marcou o tento da vitória sobre o rival e ajudou a equipe de Abel Ferreira a assumir a liderança isolada do campeonato, com três pontos de vantagem para o vice-líder, o RB Bragantino.Com 65 gols marcados desde que chegou ao Palmeiras, em janeiro de 2017, Willian é o segundo maior artilheiro do clube no elenco atual e em todo o século XXI, só atrás de Dudu em ambas as marcas. Durante as quase cinco temporadas que defendeu o Palestra, o atacante atuou em 239 oportunidades e conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro 2018, Paulistão 2020, Libertadores 2020 e Copa do Brasil 2020.