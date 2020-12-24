Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

William Oliveira revela ansiedade para voltar a jogar

Volante teve uma lesão no joelho e ficou no departamento médico por três meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 18:10

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:10

Crédito: Matheus Vidal/Ceará
Sem atuar nos últimos três meses por conta de lesão no joelho direito, o volante William Oliveira concedeu entrevista nesta quinta-feira e não escondeu a sua ansiedade para voltar aos gramados.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
Recuperado, o meio-campista agradeceu o apoio que recebeu dos familiares e enalteceu a estrutura do Ceará, que o ajudou neste momento difícil.
‘A vontade é grande de voltar a atuar. Passei por cirurgia, foi um período complicado. Graças a Deus tive o apoio da minha família, dos meus companheiros, dos fisioterapeutas. Vou trabalhar bastante como sempre fiz. Respeito bastante meus companheiros. Vou deixar para o treinador Guto’.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
‘Os caras são muito profissionais. Falar deles até me emociona. Muitas vezes você não tem o apoio. Estou em um grande clube que me dá todo o suporte’.
O primeiro jogo desta volta pode acontecer no fim de semana, quando o Vozão encara o Santos, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados