William Oliveira revela ansiedade para voltar a jogar

Sem atuar nos últimos três meses por conta de lesão no joelho direito, o volante William Oliveira concedeu entrevista nesta quinta-feira e não escondeu a sua ansiedade para voltar aos gramados.
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Recuperado, o meio-campista agradeceu o apoio que recebeu dos familiares e enalteceu a estrutura do Ceará, que o ajudou neste momento difícil.
‘A vontade é grande de voltar a atuar. Passei por cirurgia, foi um período complicado. Graças a Deus tive o apoio da minha família, dos meus companheiros, dos fisioterapeutas. Vou trabalhar bastante como sempre fiz. Respeito bastante meus companheiros. Vou deixar para o treinador Guto’.
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‘Os caras são muito profissionais. Falar deles até me emociona. Muitas vezes você não tem o apoio. Estou em um grande clube que me dá todo o suporte’.
O primeiro jogo desta volta pode acontecer no fim de semana, quando o Vozão encara o Santos, na Vila Belmiro.