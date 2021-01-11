West Ham busca a contratação de Mariano Díaz, do Real Madrid

O West Ham quer a contratação de Mariano Díaz. Sem muitas oportunidades na temporada, o atacante é visto como o substituto para Sébastien Haller, que se transferiu para o Ajax. A informação é do "Daily Mail".
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
A publicação ainda indica que Mariano gostaria de jogar a Premier League e uma ida à Inglaterra não está descartada. Sem muitas chances com Zidane na temporada, o atacante pode deixar o clube merengue.Nesta temporada, Mariano disputou apenas sete jogos no Real Madrid e marcou um gol.