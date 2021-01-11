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futebol

West Ham busca a contratação de Mariano Díaz, do Real Madrid

Atacante vê com bons olhos uma ida ao futebol inglês. Ele teve poucas
oportunidades com Zidane na temporada e pode deixar o clube espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 10:17

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 10:17

Crédito: Reprodução/Twitter
O West Ham quer a contratação de Mariano Díaz. Sem muitas oportunidades na temporada, o atacante é visto como o substituto para Sébastien Haller, que se transferiu para o Ajax. A informação é do "Daily Mail".
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A publicação ainda indica que Mariano gostaria de jogar a Premier League e uma ida à Inglaterra não está descartada. Sem muitas chances com Zidane na temporada, o atacante pode deixar o clube merengue.Nesta temporada, Mariano disputou apenas sete jogos no Real Madrid e marcou um gol.

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