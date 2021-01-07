Wellington Tanque é o novo reforço do Shonan Bellmare, do Japão

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Depois de sete anos, o atacante Wellington Tanque está de volta ao Shonan Bellmare, clube da primeira divisão japonesa. O brasileiro atuou pela equipe nas temporadas 2013 e 2014 e marcou 23 gols. O jogador destacou os motivos que o levaram a retornar ao futebol nipônico.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Pesou, principalmente, a qualidade de vida para a minha família e a vontade de encerrar a minha trajetória num centro onde alcancei muito sucesso. Foram sete temporadas de bastante alegria, sendo sempre bem tratado. Sentia que precisava concluir esta etapa da minha carreira de forma planejada e o Shonan me permitiu isso - afirmou.

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Revelado pelo Internacional, Wellington defendeu outros dois times japoneses. Entre 2015 e 2017, o atleta jogou pelo Avispa Fukuoka e na temporada 2018 foi artilheiro e líder de assistências do Vissel Kobe atuando ao lado de Iniesta e Podolski. Com contrato assinado por um ano, Tanque disse que seu grande objetivo na volta ao clube japonês é conquistar títulos.