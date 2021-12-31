Watford x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Tottenham viaja para encarar o Watford neste sábado, às 12h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Spurs tropeçaram na última rodada diante do Southampton, mas seguem sonhando em entrar no G-4, embora esteja cinco pontos atrás do Arsenal na classificação.ANO NOVO, EXPECTATIVAS IGUAIS- Esse será o primeiro jogo do novo ano, mas minhas expectativas são as de sempre: fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Nós sabemos que não será fácil. O Watford irá buscar as mesmas coisas, mas temos que pensar na gente e tentar melhorar partida após partida - disse Antonio Conte, técnico do Tottenham.