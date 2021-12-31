Watford x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Tottenham viaja para encarar o Watford neste sábado, às 12h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Spurs tropeçaram na última rodada diante do Southampton, mas seguem sonhando em entrar no G-4, embora esteja cinco pontos atrás do Arsenal na classificação.ANO NOVO, EXPECTATIVAS IGUAIS- Esse será o primeiro jogo do novo ano, mas minhas expectativas são as de sempre: fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Nós sabemos que não será fácil. O Watford irá buscar as mesmas coisas, mas temos que pensar na gente e tentar melhorar partida após partida - disse Antonio Conte, técnico do Tottenham.
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SEQUÊNCIA NEGATIVADesde que o Watford conquistou uma grande vitória sobre o Manchester United pela Premier League, o clube dirigido por Claudio Ranieri não conquistou uma vitória. Nas últimas cinco partidas, a equipe sofreu cinco derrotas e está próxima da zona do rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Watford x Tottenham
Data e horário: 1/1/2022, às 12h (de Brasília)Local: Vicarage Road, em Watford (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WATFORD (Técnico: Claudio Ranieri)Bachmann; Kucka, Sierralta, Cathcart e Masina; Sissoko; Dennis, Pedro, Louza e Sema; King
Desfalques: Peter Etebo, Ismaila Sarr, Christian Kabasele, Ben Foster, Kwadwo Baah, Nicolas N'Koulou, Danny Rose e Tom Cleverley (machucados)
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Sanchez, Dier e Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg e Reguilon; Son, Kane e Lucas
Desfalques: Steven Bergwijn, Cristian Romero e Ryan Sessegnon (machucados)