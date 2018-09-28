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Copa Espírito Santo

Volta aos tempos áureos: Robertão terá jogo Serra x Vitória à noite

Os refletores, que foram reformados recentemente, passaram por vistoria da FES nesta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 16:58

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 16:58

O estádio Robertão teve os refletores reformados Crédito: Dedé Napoleão/Serra
Agora é pra valer! O Serra finalmente vai voltar a poder atuar como mandante na parte da noite. Os refletores do Estádio Robertão, que foram reformados recentemente, foram ligados durante a semana e passaram por vistoria da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), nesta quinta-feira.
Com o sinal positivo da entidade, que liberou a praça esportiva para receber partidas no horário noturno, o jogo de volta das semifinais da Copa Espírito Santo 2018, diante do Vitória, que já estava marcada para o dia 05 de outubro, teve apenas o seu horário alterado, passando das 15h para 20h15.
> Com novidades, Vitória quer surpreender o Serra na semifinal da Copa ES
A iniciativa marca também um retorno aos tempos áureos do clube, quando na década de 1990 e anos 2000, jogava no Robertão às sextas-feiras à noite. Na época o clube disputava a Série C do Campeonato Brasileiro e conquistou cinco dos seus seis títulos estaduais.
Copa Espírito Santo 2018
Para chegar às finais, o Vitória precisa reverter a vantagem do Serra, de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas. A primeira será neste sábado (29), às 15 horas, no estádio Salvador Costa.

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