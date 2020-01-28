Vitória x CSA: informações sobre ingressos para o jogo da Copa do Brasil

Estádio Salvador Costa, casa do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Atenção torcedor alvianil! As vendas de ingressos para o jogo do dia 06 de fevereiro, entre Vitória-ES e CSA, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil 2020, vão começar já nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro.

Nos valores de R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (cadeiras especiais - preço único), o torcedor terá três formas para adquirir os bilhetes.

Online - no site www.lebillet.com.br

Secretaria do clube - Estádio Salvador Costa, das 09 às 17h

Óticas Diniz - nos Shoppings Vitória e Praia da Costa

Terão direito a usufruir do direito de pagar metade do preço no ingresso os elegíveis para a política de meia-entrada, como idosos e doadores de sangue. Além deles, mulheres e torcedores com a camisa do Vitória também terão 50% de desconto (a regra não se aplica ao torcedor visitante).