Vitória x CSA: informações sobre ingressos para o jogo da Copa do Brasil

Atenção torcedor alvianil! As vendas de ingressos para o jogo do dia 06 de fevereiro, entre Vitória-ES e CSA, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil 2020, vão começar já nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro.
Nos valores de R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (cadeiras especiais - preço único), o torcedor terá três formas para adquirir os bilhetes.
- Online - no site www.lebillet.com.br
- Secretaria do clube - Estádio Salvador Costa, das 09 às 17h
- Óticas Diniz - nos Shoppings Vitória e Praia da Costa
Terão direito a usufruir do direito de pagar metade do preço no ingresso os elegíveis para a política de meia-entrada, como idosos e doadores de sangue. Além deles, mulheres e torcedores com a camisa do Vitória também terão 50% de desconto (a regra não se aplica ao torcedor visitante).
A partida começa às 20h30 e a carga total de ingressos será a capacidade atual do Ninho da Águia: 2366 lugares. Destes, 236 (10%) serão destinados ao torcedor visitante, que poderá entrar no estádio pela bilheteria da rua Chafic Murad (que fica do lado direito das cabines de imprensa).