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Alô, torcedor

Vitória x CSA: informações sobre ingressos para o jogo da Copa do Brasil

Vendas antecipadas já começam a partir desta quarta-feira e o torcedor vai poder adquirir as entradas online, no próprio clube ou em lojas de shoppings

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 19:13
Estádio Salvador Costa, casa do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Atenção torcedor alvianil! As vendas de ingressos para o jogo do dia 06 de fevereiro, entre Vitória-ES e CSA, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil 2020, vão começar já nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro.
Nos valores de R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (cadeiras especiais - preço único), o torcedor terá três formas para adquirir os bilhetes.
  • Online - no site www.lebillet.com.br
  • Secretaria do clube - Estádio Salvador Costa, das 09 às 17h
  • Óticas Diniz - nos Shoppings Vitória e Praia da Costa
Terão direito a usufruir do direito de pagar metade do preço no ingresso os elegíveis para a política de meia-entrada, como idosos e doadores de sangue. Além deles, mulheres e torcedores com a camisa do Vitória também terão 50% de desconto (a regra não se aplica ao torcedor visitante).
A partida começa às 20h30 e a carga total de ingressos será a capacidade atual do Ninho da Águia: 2366 lugares. Destes, 236 (10%) serão destinados ao torcedor visitante, que poderá entrar no estádio pela bilheteria da rua Chafic Murad (que fica do lado direito das cabines de imprensa).

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