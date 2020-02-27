Vitória se classifica e Estrela e Desportiva ficam no empate pelo Capixaba 2020

Com o fim do carnaval, a bola voltou a rolar no Campeonato Capixaba 2020. Na noite desta quarta-feira de cinzas, dois jogos que haviam sido adiados foram disputados.

Líder absoluto e com 100% de aproveitamento, o Vitória assegurou a classificação antecipada para as quartas de final com uma goleada sobre o Real Noroeste. No Sul do Estado, Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária ficaram no empate. Veja como foram as partidas!

Vitória-ES 4 x 1 Real Noroeste

Vitória-ES 4 x 1 Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

A eliminação da Copa do Brasil ficou no passado. Na primeira partida após a derrota para o Figueirense , o Vitória goleou o Real Noroeste, por 4 a 1, na noite desta quarta-feira de cinzas, no jogo adiado da quinta rodada do Campeonato Capixaba 2020.

Com o triunfo, o Vitória chega aos 15 pontos, segue com 100% de aproveitamento na liderança e garante por antecipação a vaga nas quartas de final.

Vice-campeão, o Real Noroeste vem em uma sequência ruim dentro do Campeonato Capixaba. Depois da derrota para o Rio Branco, o clube também perdeu para o Vitória e caiu para a sétima colocação, com oito pontos.

O Vitória saiu na frente no placar, logo aos quatro minutos de jogo com o meia Léo Gonçalves. Ainda no primeiro tempo, Leandro Assis empatou a partida em uma linda finalização de fora da área. Com um jogador a mais, após a expulsão do paraguaio Santi Lopez, na etapa final o Vitória voltou a ficar na frente em uma cobrança de falta de Edinho. Nos últimos minutos, o Alvianil fez mais dois com Gianlucas e Cássio, de falta.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no final de semana com os jogos da sétima rodada da primeira fase. No sábado, às 16h, o Vitória visita o Rio Branco, no Kleber Andrade, em Cariacica. No mesmo dia e horário, o Real Noroeste, como visitante, enfrenta o Linhares no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Estrela do Norte 1 x 1 Desportiva Ferroviária

Estrela x Desportiva Crédito: Fabiano Oliveira/MKT Estrela

Pressionado e na zona de rebaixamento, o Estrela do Norte recebeu a visita da embalada Desportiva Ferroviária, que vinha de três vitórias consecutivas. E numa partida onde foram criadas várias chances, o empate por 1 a 1 no Sumaré ficou de bom tamanho para ambos os times. Cristian marcou para os grenás, com Dentinho empatando para os alvinegros, que saíram da zona da degola e agora encaram o Galo da Vila num confronto direto nesta fuga da Série B.

O time de Jardim América abriu o placar com Cristian, aos 24 minutos. O atacante grená driblou Gilmar Baiano e chutou rasteiro, sem defesa para Arthur. Só que logo depois, aos 32 a equipe cachoeirense empatou com Dentinho, que recebeu passe dentro da área e tocou com a perna canhota.

No segundo tempo, o atacante Pajé levou uma pancada na nuca, foi substituído, mas acabou precisando do atendimento da ambulância, que dava assistência à partida, e ser levado a um hospital de Cachoeiro. Com isso, o jogo teve que ser paralisado até o retorno da ambulância, o que demorou cerca de 24 minutos.

O empate fez com que os dois times melhorassem na tabela. A Locomotiva Grená fica na 4ª posição, com 10 pontos ganhos. E o Gigante do Sul saiu da zona de rebaixamento, chegou aos quatro pontos, ficando empatado com o Atlético de Itapemirim, mas à frente no saldo de gols (-3 a -5).