Vitória perde para a Caldense no Kleber Andrade pela Série D

O Vitória perdeu fôlego na Série D do Brasileirão, após estrear vencendo o o Sobradinho e empatar com a Portuguesa-RJ na segunda rodada, o Alvianil decepcionou a torcida ao ser derrotado no Kleber Andrade, pela Caldense, por 2 a 0, em partida válida pela terceira rodada, na tarde deste domingo (19). O jogo foi realizado no estádio porque o Salvador Costa ficou impossibilitado em decorrência das chuvas que castigaram a Grande Vitória nos últimos dias.

A caldense foi rápida e abriu o placar logo nos minutos iniciais. O time mineiro lidera com 9 pontos em três jogos Crédito: Daniel Pasti/Divulgação

Com o revés, o primeiro do time capixaba dentro do grupo A12, o Vitória caiu para terceiro, perdendo uma posição. A Caldense, com 100% de aproveitamento, é quem lidera. Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez, porém, o atual campeão capixaba visitará o time mineiro, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), no próximo sábado (25), pela quarta rodada.

DUCHA DE ÁGUA FRIA

Não deu nem tempo do time alvianil se empolgar. Logo aos dois minutos de jogo a Caldense abriu o placar em lance de infelicidade do volante Nick. Ao tentar cortar uma bola na área após cruzamento rasteiro, ele acabou empurrando para os fundos do gol de Harrison.

O gol forçou o Vitória a se abrir, e a Caldense, que já jogava por um empate para se manter na liderança, recuou à espera dos contra-ataques. Começava ali a sucessão de chances criadas pelo Alvianil.

A primeira dela veio com Watson, aos 14 minutos, mas a cabeçada parou no goleiro mineiro. Pouco depois, novamente Watson tentou o empate em belo arremate, mas o goleiro João paulo brilhou mais uma vez.

Aos 22 quase um golaço: Bruno Lopes recebeu de Carlos Vitor dentro da área e pedalou bonito, mas a bicicleta saiu pela linha de fundo. Quatro minutos depois, o lance mais incrível do primeiro tempo. Na pequena área o goleiro João Paulo conseguiu defender a finalização à queima-roupa de ferrugem.

A tarde era do goleiro da Caldense. Aos 37, Carlos Vitor cobrou falta com estilo e paredão voou para defender.

E como no futebol quem não faz leva, o Vitória viu a Caldense ampliar no minuto seguinte com Mariotto. O atacante recebeu lançamento vindo da zaga e não desperdiçou na frente de Harrison.

A missão que já era complicada ficou ainda pior quando Watson foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo após dividida com Denilson.