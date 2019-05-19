Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frustração

Vitória perde para a Caldense no Kleber Andrade pela Série D

Alvianil leva gol logo no começo e não consegue superar o time mineiro, que lidera o grupo A12 com 100% de aproveitamento
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 mai 2019 às 20:19

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 20:19

O Vitória perdeu fôlego na Série D do Brasileirão, após estrear vencendo o o Sobradinho e empatar com a Portuguesa-RJ na segunda rodada, o Alvianil decepcionou a torcida ao ser derrotado no Kleber Andrade, pela Caldense, por 2 a 0, em partida válida pela terceira rodada, na tarde deste domingo (19). O jogo foi realizado no estádio porque o Salvador Costa ficou impossibilitado em decorrência das chuvas que castigaram a Grande Vitória nos últimos dias.
A caldense foi rápida e abriu o placar logo nos minutos iniciais. O time mineiro lidera com 9 pontos em três jogos Crédito: Daniel Pasti/Divulgação
Com o revés, o primeiro do time capixaba dentro do grupo A12, o Vitória caiu para terceiro, perdendo uma posição. A Caldense, com 100% de aproveitamento, é quem lidera. Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez, porém, o atual campeão capixaba visitará o time mineiro, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), no próximo sábado (25), pela quarta rodada.
DUCHA DE ÁGUA FRIA
Não deu nem tempo do time alvianil se empolgar. Logo aos dois minutos de jogo a Caldense abriu o placar em lance de infelicidade do volante Nick. Ao tentar cortar uma bola na área após cruzamento rasteiro, ele acabou empurrando para os fundos do gol de Harrison.  
O gol forçou o Vitória a se abrir, e a Caldense, que já jogava por um empate para se manter na liderança, recuou à espera dos contra-ataques. Começava ali a sucessão de chances criadas pelo Alvianil. 
A primeira dela veio com Watson, aos 14 minutos, mas a cabeçada parou no goleiro mineiro. Pouco depois, novamente Watson tentou o empate em belo arremate, mas o goleiro João paulo brilhou mais uma vez. 
Aos 22 quase um golaço: Bruno Lopes recebeu de Carlos Vitor dentro da área e pedalou bonito, mas a bicicleta saiu pela linha de fundo. Quatro minutos depois, o lance mais incrível do primeiro tempo. Na pequena área o goleiro João Paulo conseguiu defender a finalização à queima-roupa de ferrugem. 
A tarde era do goleiro da Caldense. Aos 37, Carlos Vitor cobrou falta com estilo e paredão voou para defender. 
E como no futebol quem não faz leva, o Vitória viu a Caldense ampliar no minuto seguinte com Mariotto. O atacante recebeu lançamento vindo da zaga e não desperdiçou na frente de Harrison. 
A missão que já era complicada  ficou ainda pior quando Watson foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo após dividida com Denilson. 
Com um jogador a menos o Alvianil não conseguiu se reestruturar e levar muito perigo à Caldense. Em vantagem, o time mineiro soube administrar o placar favorável e levou os três pontos para Poços de Caldas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba Estádio Kleber Andrade Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados